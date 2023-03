Bimbi, cani e gatti alle 17.30 in biblioteca

Dopo il successo ottenuto nei primi appuntamenti, oggi alle 17.30 fa tappa alla Biblioteca Rodari di Borgo Santa Maria il ciclo di letture condivise tra bambini e animali ‘BAU, MIAO!!! Senti chi legge’ che parte da un assunto: coinvolgere gli amici animali è un metodo comprovato per far amare i libri ai più piccoli e migliorare le abilità di lettura nei primi anni di vita. Promossa da Abc Dog Training e La Fattoria dei Mini, la proposta rientra tra le attività di "BiblioteC.A.A. Tattile per diversamente leggere e ascoltare", il progetto con cui la Biblioteca Braille ha vinto il bando 2020 ‘Lettura per tutti’ finanziato dal CEPELL (Centro per il libro e la lettura del MIC) che premia iniziative di solidarietà sociale e dedicate a persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali. Fino al 23 maggio (sempre alle 17.30) le 3 Biblioteche di Quartiere Rodari, Louis Braille di Baia Flaminia e Peppino Impastato di Villa Fastiggi offrono 24 appuntamenti di letture condivise e altre azioni a cura di Stefania Grilli ed Elena Pietropolli, rivolti ai bambini – previste due fasce in base all’età: 3-6 anni, 6-10 anni – con la partecipazione di cani e gatti.

La partecipazione agli incontri è gratuita.

l. d.