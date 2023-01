"Bimbi nascosti con in bocca un fazzoletto Così ci siamo salvati dalla furia nazista"

di Davide Eusebi

"Mia madre ha sentito bussare all’alba, era la sua vicina di casa, le diceva di scappare subito che i tedeschi stavano portando via tutti gli ebrei". Rossana Lanternari, 77 anni, originaria di Roma ma residente a Fano, ha incontrato ieri, per la "Giornata della memoria", gli alunni e le alunni e della scuola Pirandello a cui ha raccontato come la sua famiglia è riuscita a scampare allo sterminio: "Mia madre era sconvolta – ha ripreso – dove andare a quell’ora del mattino con i bambini? Ma non ha perso un attimo, li ha presi ed è uscita, precipitandosi di sotto. A quel punto è stato provvidenziale l’aiuto del portiere che l’ha nascosta in uno dei due vani dell’ascensore. A quel tempo infatti gli ascensori avevano delle basi vuote, sorta di stanze ripostiglio per fare spazio ai contrappesi che ogni volta ne garantivano il funzionamento. I miei fratelli erano anch’essi sconvolti, sono rimasti là sotto due giorni e per evitare che mio fratello piangesse e attirasse l’attenzione dei nazisti, mia madre gli ha tappato la bocca con un fazzoletto bagnato di acqua due giorni. E’ qualcosa che quel bambino si è portato dietro tutta la vita". Un’odissea proseguita fuori, nella Roma occupata e con il rischio di cadere nelle loro maglie: "Mio padre si è rifugiato all’isola Tiberina dove c’era un ospedale. Un medico gli diceva di tossire quando arrivavano i tedeschi, a cui questo medico parlava di pazienti terminali che sarebbero morti a breve per un il terribile morbo k, ovviamente inventato. Mia madre invece ha girovagato per Roma, ospite di famiglie coraggiose, dove però non si poteva restare più di due o tre giorni, perché la città allora era piena di spioni italiani, gente che denunciava gli ebrei per soldi. I nazisti pagavano informazioni per catturare uomini 5000 mila lire, 3000 per le donne, 2000 per i bambini".

Una parte della famiglia di Rossana invece non ce l’ha fatta: "Mio nonno prima delle leggi raziali era cancelliere in tribunale a Roma, viveva felice con sua moglie e i loro tre figli due femmine e un maschio. Sono stati tutti deportati. Lui e il figlio si sono salvati perché li hanno fatti lavorare nelle miniere, la moglie e le due bimbe sono morte ad Auschwitz. Mio nonno è stato tra i 15 sopravvissuti tornati a Roma dei 1050 ebrei deportati". Gli alunni della Pirandello hanno ascoltato e posto domande. Una su tutte: il perdono? La risposta di Rossana è stata realistica: "In ebraico dare il perdono è innanzitutto ricevere scuse e poi perdonare. Le persone che si sono macchiate di crimini verso gli ebrei sono tutte morte, come si può perdonare?". Quindi un monito ai ragazzi per la giornata della Shoah: "L’antisemitismo sta tornando sotto altre forme. Non fatevi condizionare dai social, ragionate sempre con la vostra testa". L’incontro è stato coordinato dall’insegnante Barbara Pezzolesi, dalla preside Lucia Bumma e dallla vice Clorinda La Pietra.