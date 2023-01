Bimbi nei nidi privati Risorse fino a 350 euro

Il Comune di Colli al Metauro, attraverso la responsabile del settore servizi sociali Nara Pierucci, ha pubblicato un avviso per la concessione di un contributo una tantum per il pagamento delle rette negli asili nido privati. Possono fare domanda le famiglie residenti a Colli che usufruiscono di un nido privato anche al di fuori del territorio comunale. "Si tratta di una misura per sostenere i nuclei familiari che non hanno trovato posto per i loro bambini nell’unico nido ‘pubblico’ che abbiamo, quello in località Posta Vecchia a Calcinelli – evidenzia il vicesindaco Annachiara Mascarucci -. In quel nido, grazie a un finanziamento ministeriale di 15mila euro, siamo riusciti a passare da 12 a 14 bambini. E ora possiamo impiegare un’analoga somma, sempre derivante dal Miur, per concedere un aiuto ai genitori che hanno i loro bimbi nei nidi privati, siano essi i due del nostro territorio comunale (entrambi a Calcinelli, il ‘Coccolandia’ e il ‘Solletico’), o strutture presenti in altri comuni".

Possono fare domanda le famiglie residenti nel Comune che hanno una situazione economica equivalente (Isee) non superiore ai 28mila euro. "Il contributo, una tantum – riprende Mascarucci –, avrà un importo massimo per ogni minore di 350 euro". Le domande, da presentare su apposito modulo predisposto dall’ufficio servizi sociali, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio, via mail all’indirizzo [email protected]; via Pec a [email protected]; o consegnata a mano all’ufficio protocollo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30. Per la formulazione della graduatoria, il Comune terrà conto dell’Isee e, a seguire, dei nuclei familiari con più minori, del maggior numero dei componenti della famiglia, e della data di arrivo dell’istanza.

Sandro Franceschetti