Bimbo all’asilo senza vaccino Il papà viene condannato

Portavano il figlio all’asilo nonostante la preside lo avesse sospeso perché non vaccinato. Condannato a un mese di arresto il padre del bimbo, un 43enne di origini inglesi. Inosservanza di un provvedimento dell’autorità, il reato contestato. Il fatto risale a circa 4 anni ed è successo in una scuola materna pergolese.

Alla scorsa udienza, l’imputato, difeso dall’avvocato Isabella Pasqualini, aveva provato a giustificarsi sostenendo che non era a conoscenza dei vari solleciti della scuola sulle vaccinazioni del figlio dal momento che all’epoca era già separato dalla moglie. Durante il processo è però emerso che il 43enne avrebbe riferito alle assistenti sociali di aver accompagnato lui stesso in più occasioni il figlio all’asilo. E che quindi, deve aver ragionato il giudice, non poteva non sapere degli inviti della scuola a sottoporre il bimbo alle vaccinazioni obbligatorie. Il giudice lo ha così condannato. Il pm aveva chiesto una pena più leggera, 180 euro di ammenda. Anche la mamma era stata accusata della stessa violazione. Entrambi i coniugi erano stati condannati (con decreto penale) a una pena pecuniaria di circa 150 euro. La mamma aveva pagato e chiuso il conto con la giustizia. Al padre invece quella condanna per decreto non era andata bene e si era opposto, facendo così aprire il processo davanti al giudice Andrea Piersantelli, che però ieri mattina non gli ha dato ragione. Dai controlli dell’istituto i due risultavano non aver mai sottoposto il figlio alle vaccinazioni obbligatorie e di non essersi mai messi in regola con l’iter dell’Asur. Così, dopo i solleciti, tutti caduti nel vuoto, la preside li aveva segnalati alla procura.

Poi c’era stata la condanna (con decreto penale) per entrambi i coniugi al versamento di 150 euro. Lei aveva pagato, lui no, salendo così sul banco degli imputati. Il suo difensore aveva messo sul tavolo del giudice la prova che il 43enne non vivesse più casa, e che fosse all’oscuro degli inviti della scuola. Alla scorsa udienza, era stata ascoltata la dirigente della scuola, la quale aveva riferito di aver sempre inviato le varie comunicazioni, via mail e raccomandata, alla moglie dell’imputato. Ma per il giudice l’ammissione del padre e altri elementi sono stati sufficienti per riconoscere la sua responsabilità. Da qui la condanna, che lette le motivazioni, l’avvocato Pasqualini impugnerà in appello.

Elisabetta Rossi