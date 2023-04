Bimbo di tre anni si ferisce al parco Punto da ago lasciato sulla panchina

Un ago da veterinario, senza siringa, è stato messo da qualcuno su una panchina del parco Miralfiore, lungo il camminamento sopraelevato. La punta era rivolta verso l’alto, come se fosse stata abbandonata dopo averla usata per un animale. Un bambino di 3 anni che insieme ai genitori stava camminando ha allungato la mano verso la panchina andando a toccare la punta dell’ago. Il bimbo si è messo a piangere, i genitori spaventatissimi hanno portato il piccolo all’ospedale per verificare che cosa potesse contenere quell’ago. E’ successo il 29 marzo alle 15. Sono stati subito avvertiti gli agenti della polizia locale che svolgono ogni giorno il controllo del parco, i quali hanno preso in consegna l’ago per sottoporlo ad esame. I genitori del bambino hanno poi presentato denuncia contro ignoti.

Dice Enzo Belloni assessore alla manutezione del verde: "Gli stessi genitori mi hanno chiamato subito ed ho consigliato di presentare immediamente la denuncia. L’autore del gesto non pensi di cavarsela perché proprio lì sopra abbiamo una telecamera che, per quello che so, ha ripreso l’accaduto. Cerchiamo di difendere e valorizzare il nostro meraviglioso parco che ci invidiano tutte le delegazioni delle città che vengono in visita a Pesaro. Le iniziative delle forze dell’ordine con arresti e denunce oltre all’installazione di telecamere e alla pulizia di molte zone periferiche che brulicavano fino a mesi fa di spacciatori in cerca di compratori, hanno permesso di riconquistare il nostro parco riaffidandolo alle famiglie. E ci faremo anche il concerto del Primo maggio. Quindi, nessuna paura per ciò che è accaduto, ma consapevolezza che il parco non è più terra franca per il malaffare ma solo un’area verde invidiabile"

ro.da.