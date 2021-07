Pesaro, 1 luglio 2021 - «Chi si occuperà di nostro figlio disabile quando non ci saremo più?» È il pensiero fisso che accompagna le mamme e i papà di tutti i bambini «speciali». Lo stesso di una coppia di pesaresi, genitori di Carlo (nome di fantasia), 9 anni proprio ieri, che per un errore medico dopo il parto, soffre dalla nascita di una gravissima forma di paralisi cerebrale che lo ha reso cieco e condannato a vivere in uno stato vegetativo. Ma ora, a dare una risposta a quell’interrogativo, è arrivata una sentenza del Tribunale civile di Pesaro.

Una pronuncia, emessa il 9 giugno scorso, che nelle sue 40 pagine, oltre ad avere stabilito un maxi risarcimento, ha condannato l’azienda Marche Nord a versare anche una rendita vitalizia al bimbo con la quale potersi pagare un badante, un assistente che nell’immediato potrà essere d’aiuto alla famiglia e, nel futuro, sarà la figura che farà le veci dei genitori nel permettere a Carlo di vivere, come meglio potrà, nella società, e non ai margini, lontano da una dimensione comunitaria nella quale i genitori ogni giorno, h24, fanno di tutto per coinvolgerlo.

A rendere nota la sentenza è l’avvocato Christian Boccioletti, che assiste la famiglia di Carlo nella battaglia giudiziaria contro l’ospedale. battaglia che non è ancora finita. La sentenza, immediatamente esecutiva, è di primo grado ed è molto probabile che l’azienda ospedaliera possa impugnarla. «L’importanza di questa pronuncia – spiega Boccioletti – è che introduce questo elemento di novità. Ovvero il riconoscimento di Carlo e di tutti i minori nelle sue condizioni, come persona nella sua integrità, nella sua aspettativa di vita futura e dunque come uomo nella sua dimensione sociale, che si realizza nelle relazioni con gli altri. Quando sarà adulto come farà Carlo a vivere in società se non avrà qualcuno che potrà occuparsi di lui? Per questo noi abbiamo chiesto al giudice che venisse riconosciuta, oltre al risarcimento, anche questa rendita vitalizia per un badante. Abbiamo calcolato, facendo riferimento al contratto collettivo nazionale della categoria degli assistenti domiciliari, quello che potrebbe essere il costo di questa figura. E il giudice ha accolto la nostra richiesta».

Tanto che ha condannato l’azienda a pagare, non solo lo stipendio del collaboratore, ma addirittura anche le prestazioni pensionistiche. «Ho letto sentenze – continua Boccioletti - in cui il giudice dispone o una rendita o un maxi risarcimento oppure entrambe ma il vitalizio per assistenza futura è per pagare terapie, cure, sedute di fisioterapia, ma non ha niente a che vedere con una rendita per avere assistenza per tutta la vita, per avere un badante che sia la longa manus dei genitori. Come stabilito invece nel nostro caso».

A dare sostegno alla famiglia di Carlo, c’è anche Massimo Domenicucci dell’associazione Piattaforma solidale, di cui l’avvocato Boccioletti è legale e socio fondatore. «È un principio importante e innovativo quello fissato da questa sentenza – commenta Domenicucci – una pronuncia così non l’avevo mai vista. In casi come quello della famiglia di Carlo, la famiglia intera è condannata. E quando i genitori non ci saranno più, quei bimbi diventati adulti sono spesso condannati a restare ai margini della società. Ma ora le cose possono cambiare con questa pronuncia».

Carlo, nasce nel 2012 all’ospedale di Pesaro. È prematuro. Ha problemi di respirazione. Invece di essere mandato a Rimini o ad Ancona, viene tenuto a Pesaro e sottoposto a ventilazione. «Tempo dopo – racconta Boccioletti – si scopre che era stata sbagliata la terapia. Carlo soffre di ipocapnia per eccesso di ossigeno al cervello. Portiamo azienda e medici a processo. Il collegio di periti del giudice riconosce l’errore. Ci viene riconosciuto il risarcimento. Ma anche il diritto ad avere un badante per tutta la vita. Ad avere per Carlo e per quelli come lui, quindi, il diritto ad una vita vera».