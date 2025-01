Bimbo morto per un’otite. La condanna definitiva del medico omeopata

Quasi otto anni di sofferenze, che seguono il picco di dolore più grande per un genitore, la morte del figlio di 7 anni, per una banale otite curata fino alla fine con prodotti omeopatici invece che con gli antibiotici.

Mercoledì scorso, la Corte di Cassazione, quarta sezione, ha messo la parola fine a questa vicenda, che vedeva imputato per omicidio colposo un medico omeopata di Pesaro, Massimiliano Mecozzi, 63 anni. È il medico che, secondo l’accusa, continuava, parlando al telefono coi genitori di Francesco Bonifazi, nelle lunghe ore di agonia del bambino, a prescrivere medicinali omeopatici invece degli antibiotici che gli avrebbero salvato la vita. Il bimbo morirà il 27 maggio del 2017 al Salesi di Ancona dove si era tentato tre giorni prima, inutilmente, un ricovero disperato: ma l’infezione all’orecchio aveva già inesorabilmente attaccato il cervello, diventando encefalite.

Inizia da lì un lungo calvario umano e giudiziario per la famiglia, conclusosi l’8 scorso, senza che nei tre gradi di giudizio sia mai cambiata la valutazione dei giudici sulla colpevolezza del medico. Mecozzi viene infatti condannato a 3 anni di reclusione in primo grado, novembre del 2022, idem in appello nel marzo 2024, fino al pronunciamento della Cassazione di l’altro ieri che ha respinto le 47 pagine del ricorso della difesa del medico, avvocato Fabio Marzio Palazzo, del foro di Milano. I giudici confermano anche i 5 anni di interdizione dai pubblici uffici per il medico. Per sapere il suo destino giudiziario – come verranno applicati i 3 anni di condanna – e professionale – se subirà una ulteriore sospensione – si deve attendere le motivazioni della sentenza e cosa deciderà l’Ordine dei medici.

Il nonno materno del piccolo Francesco, Maurizio Olivieri, era assente solo a questa ultima udienza della Cassazione, non ha mai mancato invece tutte le altre. "Finisce un capitolo – ha detto ieri Olivieri, che ha 69 anni e da pensionato aiuta la figlia nella sua attività di commerciante – ma la tragedia e il dolore rimangono. Non si supera la morte di un bambino di 7 anni. Né con le condanne, né con gli eventuali risarcimenti. Se uno mi chiede se sono soddisfatto, dico di sì, soprattutto perché spero che questo medico non possa più esercitare e far soffrire altre famiglie come ha fatto soffrire la nostra. Mio nipote aveva solo un’otite. Non gli sarebbe successo nulla se avesse preso le medicine giuste".

Dice Federica Mancinelli, avvocato di parte civile, che ha assistito in questi anni il nonno e lo zio di Francesco: "La perdita di un bimbo non ammette vittorie. Ma questa sentenza conferma un messaggio chiaro da parte della magistratura: che i medici non possono disattendere le linee guida della loro professione".