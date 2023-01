Pesaro, bimbo di 6 anni scappa dal padre e va in strada: salvato

Bimbo di 6 anni scappa in strada a Pesaro

Pesaro, 8 gennaio 2023 – Solo, sei anni appena, si è lanciato veloce come uno scoiattolino in mezzo alla strada, incurante delle auto che passavano e che avrebbero potuto travolgerlo. Ma a notare quel gesto così repentino quanto rischioso sono stati gli agenti della Volante di polizia che, grazie alla loro prontezza, sono riusciti a mettere in salvo il piccolo e a riconsegnarlo senza neppure un graffio al padre a cui era sfuggito.

La storia a lieto fine dell’Epifania è cominciata verso le 11.30 dell’altra mattina, sotto la campata del cavalcaferrovia, quando la pattuglia che stava percorrendo via XXIV Maggio si è trovata ad assistere a quell’attraversamento da colpo al cuore. Fermata l’auto di servizio, in un attimo i poliziotti sono schizzati fuori dal mezzo per intimare l’alt alle macchine in transito. Poi si sono lanciati all’inseguimento del bimbo che dopo aver guadagnato, illeso, l’altra sponda della strada, camminava spedito verso via della Liberazione.

Lo hanno raggiunto e bloccato. Ma quando hanno provato a chiedergli il suo nome e altre informazioni sulla sua famiglia, il piccolo non è riuscito a rispondere. Un silenzio particolare che gli agenti hanno subito compreso. Hanno così provato a farlo sedere nell’auto di servizio, nel posto del passeggero, ma il bambino ha cominciato ad agitarsi, manifestando in modo più chiaro il proprio disturbo, e provando di nuovo a darsi alla fuga.

I poliziotti hanno però saputo trovare la chiave giusta per comunicare col bimbo e a tranquillizzarlo. Nel frattempo hanno chiamato in Questura per sapere se fosse arrivata una segnalazione per allontanamento di minore. Ma la risposta dal centralino è stata negativa. Così la Volante ha deciso di dare tempo al tempo e di aspettare sul posto eventuali novità dal comando.

Attesa premiata. Mezzora dopo, dalla centrale operativa telecomunicazioni della Questura, è arrivato l’avviso che un uomo aveva telefonato al 112, segnalando la scomparsa del figlio minore. Tutte le informazioni e descrizioni coincidevano col bambino ritrovato e salvato dalla Volante.

Poco dopo sul posto è giunto il padre del piccolo, un pesarese, con lo spavento ancora nello sguardo. L’uomo ha raccontato che erano all’interno del parco Miralfiore quando all’improvviso si è voltato e non ha più visto il figlio ha iniziato a cercarlo ovunque. Dopo mezzora di panico, l’abbraccio infinito.