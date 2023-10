Bimbo vola a terra, paura. Stava facendo ciclocross

Pedalava veloce in una pista di ciclocross, nel monte di Colbordolo. Improvvisamente è caduto. Paura ieri pomeriggio per un bambino di 8 anni volato a terra dalla sua bici rimanendo ferito all’addome, probabilmente col manubrio della bici. E’ stato chiamato il 118 (oltre ai carabinieri) e di lì a poco è atterrata al campo sportivo l’eliambulanza per trasferire il piccolo all’ospedale di Torrette di Ancona. Le sue condizioni apparivano buone anche se aveva molto dolore all’addome con problemi a respirare regolarmente. Questo perché il trauma è stato acuto.

Sul posto sono accorsi i genitori che hanno poi accompagnato il bambino ad Ancona dove i medici lo hanno sottoposto ad una serie di accertamenti per escludere qualunque complicazione. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo stava andando con la sua bici di ciclocross in un percorso apposito sul monte di Colbordolo. Presumibilmente, un avvallamento più deciso di un altro lo ha fatto cadere rovinosamente.

Nella carambola, ha riportato soprattutto il trauma addominale ma i medici del 118 hanno immediatamente cercato di valutare se avesse ricevuto altri traumi, in particolare alla testa. Un pericolo che nel giro di pochi minuti è stato scartato anche se il piccolo sarà sottoposto a tac nelle parti del corpo più esposte a traumi da caduta. I medici fino a tarda sera si sono riservati la prognosi.