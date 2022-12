Biodigestore a Talacchio, via libera imminente

Sarà convocata a breve, forse a metà gennaio, l’ultima conferenza dei servizi che dovrà dare il via libera alla costruzione del Biodigestore a Talacchio per il trattamento di rifiuti umidi e ramaglie. Sembra superato l’ostracismo o diffidenza messa in atto negli ultimi mesi dal sindaco Palmiro Ucchielli deluso dalla contropartita che offriva Marche multiservizi. Ora ci sarebbe il sì dell’amministrazione perché in cambio ha ottenuto la realizzazione di una pista ciclabile. Non ci sarebbe però la disponibilità di Marche multiservizi a versare altri oneri al Comune