Biodigestore di Barchi, Fano ha già scelto

Biodigestore, se ne torna a parlare dopo mesi di silenzio. L’occasione è offerta dall’incontro che si è svolto prima della fine dell’anno tra i dirigenti di Aset, quelli del Comune e i tecnici di Feronia, la società che ha l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto da 40mila tonnellate a Barchi. La riunione viene definita "interlocutoria" in attesa che Feronia sviluppi il piano economico finanziario ed Aset definisca i termini di partecipazione dell’azienda alla società che dovrà costruire e gestire l’impianto di biodigestione anaerobica.

Due le tappe fondamentali nel percorso verso la realizzazione della nuova società, con la definizione del ruolo che avrà Aset al suo interno: le nuove regole sugli incentivi statali a sostegno degli impianti per la produzione di biogas (che si dovrebbero conoscere entro questo mese) e la decisione del Tar Marche che l’8 marzo pronuncerà sull’istanza presentata dal Comune di Terre Roveresche e dal Comitato cittadino "A difesa del territorio" per bloccare la costruzione dell’impianto. In ogni caso l’atmosfera sembra ottimistica e, per Fano, il nodo del biodigestore si potrebbe sciogliere in un tempi relativamente brevi: si parla della primavera di quest’anno. Entro tale termine, infatti, i dirigenti di Aset e Comune potrebbero aver definito la base tecnica e finanziaria della partecipazione di Aset alla nuova società (quote e tempi) su cui, poi, sarà chiamata a pronunciarsi la politica e nello specifico il consiglio comunale.

Se il biodigestore di Barchi dovesse rimanere l’unico di questo territorio potrebbe aspirare a diventare l’impianto di riferimento di tutta la provincia. Se Ata dovesse prendere una decisione in tal senso le tariffe di conferimento non sarebbero più decise dai proprietari-gestori dell’impianto bensì da Arera (Autorità regolatoria dell’energia e dell’ambiente). All’individuazione del partner di Aset per il biodigestore si era arrivati attraverso la manifestazione d’interesse indetta dal Comune alla fine del 2021, che aveva portato alla selezione di Feronia e del gruppo romano Acea, tanto che ad un certo punto si era parlato di una possibile joint venture tra le due società, ma poi non se n’è saputo più nulla.

Il nuovo biodigestore, per il quale è previsto un investimento di 27 milioni di euro, potrà produrre metano sia per l’autotrazione sia per alimentare parte del fabbisogno energetico della provincia di Pesaro e Urbino.

Anna Marchetti