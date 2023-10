Biodigestore di Barchi. Salvagente della Provincia

Nuova azione legale da parte del Comune di Terre Roveresche (che attende ancora gli esiti di un appello al Consiglio di Stato) sul biodigestore di Barchi. L’altro ieri i legali dell’Ente hanno depositato un ricorso al Tar contro la proroga di 1 anno concessa dalla Provincia a Feronia per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto, senza la quale l’iter si sarebbe chiuso il 26 luglio scorso con l’impossibilità definitiva della ditta a costruire. In merito, il sindaco Antonio Sebastianelli puntualizza: "L’autorizzazione a realizzare il biodigestore rilasciata dalla Provincia il 7 luglio 2022, prevedeva come termine massimo di inizio lavori il 26 luglio di quest’anno, con l’ulteriore prescrizione a Feronia di trasmettere alla Regione il contratto d’acquisto del terreno almeno 30 giorni prima; cosa non effettuata. L’11 luglio 2023, quand’era già scaduto il tempo utile per inoltrare agli uffici regionali il contratto definitivo di disponibilità dell’area, la ditta ha chiesto alla Provincia il differimento dell’inizio lavori al 30 giugno 2024 e la Provincia dopo appena 13 giorni gliel’ha concesso, nonostante il fatto che la mancata trasmissione del contratto di acquisto del terreno nei termini fissati avrebbe dovuto rappresentare essa stessa motivo di rigetto dell’istanza".

Sebastianelli aggiunge: "Il documento con cui è stata attribuita la proroga mostra un’assoluta carenza di istruttoria riguardo alle motivazioni, che sono quelle di consentire alla ditta di partecipare alle procedure per gli incentivi indette nel 2023 prima dell’inizio dei lavori, nonostante la prima grossa gara si sia tenuta all’inizio di quest’anno, e la presunta impossibilità della ditta stessa di accedere a finanziamenti bancari a causa dei giudizi pendenti, vale a dire i ricorsi del Comune e del Comitato cittadino al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che rigettò la nostra richiesta di annullamento del permesso a costruire l’impianto".

"In sintesi – conclude il sindaco -, la proroga è inammissibile e continua a tenere in vita un progetto che in base alle regole fissate proprio dalla Provincia in sede di autorizzazione doveva già essere archiviato". Sulla stessa lunghezza d’onda è Mauro Biagioli del Comitato ‘A difesa del territorio’: "Appoggiamo in pieno la nuova iniziativa legale del Comune. C’è un’insufficienza palese di documentazione sui motivi che hanno portato a chiedere e poi a concedere il posticipo dei termini. Tanto che ci sorge una domanda: ma il biodigestore lo vuole di più Feronia o la Provincia? In attesa di risposta, continueremo ad essere al fianco dell’amministrazione in questa battaglia contro un impianto che avrebbe un impatto negativo sul nostro territorio e sulla vita dei suoi abitanti".