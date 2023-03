Biodigestore, il Tar prende tempo E anche Fano sta alla finestra

Biodigestore di Barchi, una "guerra" infinita. L’udienza di ieri al Tar delle Marche – in merito ai ricorsi presentati dal Comune di Terre Roveresche e dal comitato per ottenere l’annullamento dell’autorizzazione a costruire l’impianto rilasciata dalla Provincia – è durata oltre un’ora e mezza, ma per conoscere la sentenza del Tribunale amministrativo si dovrà aspettare dai 30 ai 60 giorni. C’è attesa sia da parte del comitato cittadino e degli amministratori di Terre Roveresche, Mondavio e Fratte Rose che si battono contro il biodigestore, sia da parte di Feronia, la società che ha ottenuto l’autorizzazione dalla Provincia alla costruzione di un impianto da 40mila tonnellate. Durante l’udienza di ieri mattina non ci sono stati colpi di scena e tutte le parti rappresentate hanno esposto le loro ragioni.

In attesa della sentenza del Tar è anche il Comune di Fano che deve concludere l’iter della manifestazione d’interesse, indetta per individuare il partner di Aset nella costruzione del biodigestore. Tra le società che hanno superato la prima fase della selezione c’è anche Feronia oltre ad Acea Ambiente. La relazione conclusiva potrebbe essere resa pubblica subito dopo la sentenza del Tar. Va ricordato che sul luogo in cui costruire il biodigestore e il partner con cui farlo non c’è accordo all’interno della maggioranza e in ogni caso la decisione dovrà essere votata in consiglio.

an.mar.