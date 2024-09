Bioetica, la lezione che viene dal Titano

Domani alle ore 18,30 nella sala degli Incisori del Collegio Raffaello si parla di bioetica. Il Lions Club Urbino con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale ha organizzato infatti un incontro aperto al pubblico dal titolo “La bioetica nella più antica Repubblica del Mondo“.

Dopo i saluti del presidente Silvano Severini, la professoressa Luisa Borgia, presidente del Comitato bioetica della Repubblica di San Marino presenterà l’attività che il Comitato ha svolto dalla sua costituzione ad oggi, sia in ambito nazionale che internazionale, nei principali consessi europei e mondiali, a testimonianza di come anche un piccolo Paese possa diventare leader e apripista con documenti innovativi e, al contempo, coraggiosi per la strenua difesa dei diritti umani e delle persone rese particolarmente vulnerabili.

Esempio emblematico è stato il lavoro svolto durante l’emergenza pandemica e che, attraverso i propri documenti, ha fornito un supporto agli organismi e ha proiettato la piccola Repubblica nel gotha del settore, tanto da essere stata individuata dall’OMS come Paese ospitante il 14° Global Summit dei Comitati Etici di tutto il mondo nello scorso aprile.

"Tale evento – dice il presidente urbinate Severini – rappresenta un’eccellenza per il nostro Club che per la prima volta presenta un tema di questa portata nella città ducale. In concomitanza, celebreremo l’ingresso nel club di tre nuovi soci a conferma della crescita continua dell’Associazione e avremo ospite una rappresentanza del Lions Cub di San Marino che poi nel pomeriggio visiterà Urbino e le mostre artistiche in corso in città. Una conferma dell’impegno del Lions a rendere la cultura un elemento significativo di identità, impulso e coesione sociale".

