Biolaboratorio a Torraccia, il Comune tira dritto

Si va avanti col biolaboratorio alla Torraccia: "La realizzazione non è messa in discusssione: il centro è sicuro". A dirlo è il neo assessore alla Sostenibilità Maria Rosa Conti e il consigliere Michele Gambini. Il tutto dopo che un esponente del partito Europa Verde, Luigi Tagliolini, a nome del partito aveva messo lo stop alla costruzione di questo centro. La presa di posizione è arrivata al termine della commissione sugli Atti che è stata convocata in Comune dal presidente Giovanni Dallasta proprio per fare chiarezza su questa vicenda che ha creato reazioni e quindi un comitato contrario e che vuol presentare esposti sulla realizzazione di questo biolaboratorio. Al tavolo oltre a Dallasta, tra gli altri, anche Michele Gambini per la commissione ambiente. Quindi Vincenzo Caputo, il direttore del centro Zooprofilattico Umbria-Marche. Presente anche un funzionario della Regione per la prevenzione veterinaria. Ad ascoltare e a porre domande non solo i rappresentanti del comitato, ma anche alcuni consiglieri del quartiere Torraccia, quindi il presidente di Lupus in Fabula Flavio Angelini, il consigliere comunale Lisetta Sperindei e tra gli invitati anche un albergatore e cioè Nani Marcucci Pinoli.

Tra le tante cose che ha detto Vincenzo Caputo anche quella che è alla base della realizzazione di questo laboratorio: "Una scelta dettata dal fatto che l’attuale sede dell’istituto zooprofilattico di via Canonici a Villa Fastiggi non è più in regola con i parametri che sta ponendo la normativa europea". Da qui l’acquisizione dal Comune dei terreni dietro il palasport per realizzare la nuova struttura. Caputo che ha riconfermato a distanza ormai di settimane quanto aveva già detto al ‘Carlino’ e cioè che la nuova struttura diventerà di fatto un ospedale veterinario "per ospitare ed eventualmente trattare animali di piccola taglia sospetti di patologia da contenere – dice Gambini – il cosiddetto livello Bsl3 serve a svolgere questo servizio in sicurezza. Servizio previsto da una direttiva comunitaria e da una legge dello Stato. Caputo ha chiarito che la struttura non potrebbe essere utilizzata per fare sperimentazione, neppure volendolo. Si è inoltre impegnato a presentare il progetto al Comune e alla comunità locale". E’ stato spiegato che non ci saranno fumi oppure odori molesti. Per gli abitanti però i dubbi ci sono eccome, e non appaiono pochi.