Biolaboratorio, comitato di protesta stila l’elenco della criticità

In un comunicato dove si elencano i punti critici della eventuale realizzazione del bio-laboratorio zooprofilattico dietro al palasport della Torraccia, ieri il costituendo comitato formato soprattutto dai cittadini della zona, ha illustrato l’andamento della serata che si è tenuta all’hotel Alexander. Una riunione alla quale hanno partecipato molti cittadini ed anche due consiglieri comunali di minoranza uno dei quali prima di lasciare i partecipanti "ha firmato la petizione e fatto una donazione per sostenere il comitato cittadino". Nel comunicato non si parla di "servizi segreti" e nemmeno del "Pentagono" e non viene citato nemmeno il centro di "Wuhan", accostamenti fatti invece nell’assemblea. Si è fatto un elenco delle criticità che una struttura come quella che si dovrebbe realizzare porterebbe in "un quartiere già privo di servizi essenziali per i tanti bimbi dei supercondomini; all’informazione non data ai cittadini sull’alienazione del terreno e la sua finalità; alla modalità di vendita del terreno al ribasso rispetto all’attuale valore (stimato 700mila euro, venduto a 500mila, ndr); al rischio idrogeologico essendo la zona attigua al fiume Foglia; al non rispetto di parametri di un laboratorio P3, come la distanza che deva avere da un centro abitato".

Dopodiché vengono citati in caso di realizzazione del centro i danni collaterali che si avrebbero sotto il profilo turistico, per le attività commerciali e di spettacolo che si svolgono nella zona. Quindi "non sono emerse ragioni tali da giustificare la realizzazione di un laboratorio ambientale per la sperimentazione come recita la delibera approvata", anche se il Comune prima di firmare il rogito di vendita del terreno vuole organizzare un focus con il responsabile dell’istituto zooprofilattico di Marche-Umbria. Stando agli organizzatori la partecipazione è stata alta non solo in presenza ma anche in streeming.