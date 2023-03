Biolaboratorio, i residenti da Mattarella

La vicenda, anche per il Comune, è "peculiare, complessa e delicata". Parliamo del futuro laboratorio che l’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche che si intende realizzare alla Tombaccia su un terreno comunale che ha venduto all’Istituto. Contro questa prospettiva, l’associazione Aps dei cittadini residenti nella zona, ha inviato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro il Comune di Pesaro e nei confronti dell’Istituto Zooprofilattico al fine di ottenere "l’annullamento della delibera del Consiglio comunale del Comune di Pesaro n. 98 del 24 ottobre 2022 con la quale veniva disposta la vendita del terreno edificabile in via Furiassivia Grande Torino". Si chiede al Presidente della Repubblica di annullare anche la deliberazione della Giunta municipale n. 234 del 3 agosto 2022, di proposta al Consiglio comunale, con la quale si avviava "la procedura amministrativa volta all’alienazione dell’immobile di proprietà comunale" e per l’annullamento degli "effetti del contratto di compravendita eventualmente perfezionato con l’Istituto". Cotro questo ricorso, il Comune di Pesaro ha chiesto di trasferire la contesa giuridica davanti al Tar delle Marche per un semplice fatto che il Comune riassume così: "Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non introduce un processo giurisdizionale, con tutte le garanzie di difesa e partecipazione delle parti, ma è un mero rimedio giustiziale in cui non vi sono udienze pubbliche, mentre la decisione finale non è impugnabile in sede giurisdizionale, se non per vizi di forma o di procedimento

propri del medesimo. L’opzione difensiva della trasposizione davan al Tar garantisce, invece, una migliore difesa dell’ente pubblico".