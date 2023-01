Biolaboratorio, il caso finisce in Regione

Si allarga l’allarme. Da Pesaro rimbalza ad Ancona, alla commissione sanità della Regione, il problema del bio-laboratorio che l’istituto Zooprofilattico Umbria-Marche vuole realizzare alla Torraccia. Una riunione tutta finalizzata a questo argomento quella che ha convocato per mercoledì a palazzo Raffaello, sede della Regione, il consigliere Nicola Baiocchi di Fratelli d’Italia. "Vogliamo capire bene cosa succede – dice – perché ho ricevute molte decine di telefonate di persone preoccupate sulla realizzazione del laboratorio che l’istituto Zooprofilattico vuole realizzare alla Torraccia, proprio dietro il palazzo dello sport. E per questa ragione nella riunione della IV commissione permanente di mercoledì prossimo sentiremo anche il direttore e cioè Vincenzo Caputo perché vogliamo fare chiarezza. Il tono delle persone che mio hanno chiamato era di forte allarme".

Martedì se ne parla in commisione in Comune, visto che l’amministrazione deve cedere al bio laboratorio un terreno di 12mila metri quadrati per 500 mila euro. Quindi è stata presentato un ordine del giorno anche in consiglio comunale dalla consigliere Lisetta Sperindei.

Dopodiché la palla passa alla Regione, appunto alla commissione che è presieduta da Nicola Baiocchi. "Facciamo chiarezza – continua l’esponente di DdI – noi non vogliamo stare dietro al comitato, ma vogliamo capire bene cosa cosa si farà lì dentro una volta realizzata la struttura e quali sono i progetti. Il dibattito è molto acceso – continua Baiocchi – e occorre, a mio giudizio, mettere qualche punto fermo in nome della sicurezza, della trasparenza e della tutela dei residenti marchigiani, pesaresi in questo specifico caso. Nel mio mandato da presidente ho ribadito, fin da subito, che avrei perseguito questi obiettivi e la convocazione dei vertici dell’istituto Zooprofilattico di Umbria-Marche va in questa precisa direzione. Sarà, dunque, necessario che si proceda a tutte le verifiche del caso, con annesse rassicurazioni, prima di dar corso, da parte dell’Amministrazione comunale di Pesaro, all’autorizzazione della costruzione del laboratorio. E’ fondamentale, infatti, che si rendano noti alla cittadinanza le funzioni e i progetti che si intendono perseguire. Alla luce di quanto scaturirà durante la prossima riunione della commissione Sanità deciderò eventuali ulteriori passi in nome, sempre, della pubblica sicurezza".