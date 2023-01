"Biolaboratorio, le rassicurazioni non bastano"

"Loro possono dare tutte le assicurazioni che vogliono, ma nella delibera c’è scritto che nel bio laboratorio che vogliono creare a Pesaro si farà sperimentazione. Gli uomini passano ma i documenti restano", dice Flavio Angelini (in foto) dell’associazione "Lupus in fabula", che ieri è uscita con un suo documento sul problema che è in corso di dibattito sulla struttura dell’istituto zooprofilattico che dovrebbe nascere alla Torraccia. "Io non credo nella Cia, né negli americani e nemmeno al laboratorio di Wuhan, tema che lascio al Comitato, ma su questo problema occorre fare chiarezza e soprattutto bisogna parlarne con la popolazione. Perché fra l’altro la struttura è in un posto con una certa densità abitativa, accanto al palasport e a diversi centri commerciali".

Arriva, il documento di Lupus in Fabula, dopo che c’è stato un accesso agli atti e dopo aver visionato tutta la documentazione, anche non pubblica, sul laboratorio di livello Bsl3 dove si parla di sperimentazione in vivo e in vitro pericolosa per gli animnali e per gli uomini. Va detto fra l’altro, in merito a questa vicenda, che sta rimbalzando un po’ a tutti i livelli (martedì se ne parla in consiglio comunale, il giorno successivo a livello regionale) che i legali starebbero presentando un ricorso da inoltrare al presidente della Repubblica. Per questo si sarebbe fatta anche una raccolta fondi.

Dunque si allarga il dibattito a macchia d’olio. Lupus in Fabula sostiene che nella seduta della commissione in programma martedì su "questa problematica, con la presenza di vari interlocutori, saranno ancora parole, parole volanti". Quindi un ulteriore passaggio dove ci si domanda, al di là delle dichiarazioni e rassicurazioni fatte dal direttore dello Zooprofilattico Caputo e dell’assessore Pozzi: "Chi ci assicura che quello che ora viene verbalmente escluso non sarà invece realizzato tra 2-5-10 anni? A quel punto cosa varranno gli attuali dinieghi degli attuali dirigenti ed assessori?".

Insomma è vero da una parte che sono state date rassicurazioni sul fatto che non verranno svolte sperimentazioni, ma la delibera dice tutto il contrario. Quindi l’associazione ambientalista chiude affermando: "Il percorso intrapreso dal Comune appare quantomeno scorretto nei confronti di tutta la cittadinanza ed in particolare dei tanti che abitano e lavorano nell’area potenzialmente interessata".

m.g.