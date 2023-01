Biolaboratorio, toni accesi tra comitato e consiglieri

Nella sede della circoscrizione di Vismara, che comprende anche la Torraccia, i consiglieri di quartiere hanno incontrato la rappresentanza dei cittadini che sono contrari alla realizzazione del laboratorio Zooprofilattico. Per l’acquisto dell’area dove verrà costruita la struttura, c’è già stata la firma del compromesso col Comune, proprietario del terreno. Presenti alla riunione una ventina di residenti, i consiglieri di quartiere ed anche quattro consiglieri comunali: Lisetta Sperindei che ha votato contro la delibera di cessione del terreno e quindi i consiglieri Michele Redaelli di Forza Italia, Andrea Marchionni della Lega, che si era astenuto, quindi Giulia Marchionni di Prima c’è Pesaro. Per conto dei consiglieri comunali presenti, dice Michele Redaelli: "Abbiamo scelto di essere presenti perché riteniamo che sia importante capire e confrontarsi. Abbiamo avuto modo di ascoltare le argomentazioni dei cittadini e di comprendere di persona gli stati d’animo".

Questa riunione era stata richiesta dal nascente comitato della Torraccia per affrontare il delicato problema che pone una struttura che sulla carta parla "di sperimentazioni e manipolazioni – in vivo e in vitro – di agenti virali pericolosi per la salute animale e dell’uomo". Un confronto richiesto e concesso anche perché la circoscrizione non era a conoscenza di questo progetto.

Nel frattempo la consigliera Lisetta Sperindei ha presentato un ordine del giorno in consiglio comunale per affrontare il tema della cessione del terreno comunale dietro il nuovo palasport. La discussione è prevista per lunedì. Una finale di serata dai toni un po’ alti perché alcuni rappresentanti del comitato hanno accusato i consiglieri presenti di "non sapere nulla e di non aver studiato nulla". Dibattito che è proseguito poi su guerre batteriologiche e convenzionali e sulla mano americana su queste strutture "perché pagano tutto loro". Insomma, si è andati fuori dal seminato.