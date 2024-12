Biorinascimento, nuova frontiera di Urbino

Sarà una co-capitale speciale quella urbinate, che vedrà la città ducale unirsi a Pesaro 2024 da lunedì 9 a domenica 15 dicembre, nell’ambito delle ‘Capitali al quadrato’, l’iniziativa che ha coinvolto tutti i comuni della provincia per l’intero anno della cultura. E alcune anteprime sono state fornite ieri in una conferenza ad hoc dai due assessori alla cultura Daniele Vimini e Lara Ottaviani, in attesa della pubblicazione integrale del programma che verrà svelato giovedì pomeriggio a Pesaro.

A partire dal tema generale, che sarà incentrato su un ‘Biorinascimento’. "Per la settimana della cultura – ha detto l’assessore urbinate a Cultura ed eventi, Lara Ottaviani – abbiamo voluto organizzare momenti appositi, creando eventi del tutto nuovi e non già previsti nell’ambito del calendario natalizio. I vari assessorati (compreso Roberto Cioppi, che ha seguito il progetto prima del mio insediamento) hanno collaborato e numerose realtà della città daranno il proprio apporto. I luoghi principali saranno il teatro Sanzio e la sala del Maniscalco".

La prima giornata, lunedì 9 dicembre, partirà con una iniziativa mattutina in collaborazione con la Scuola del Libro: la presentazione di un concorso fotografico.

"Ma la vera e propria cerimonia inaugurale – prosegue l’assessore Ottaviani – è prevista a teatro alle 16 con le autorità di Pesaro e di Urbino, con una bella novità: in quell’occasione presenteremo un elemento distintivo della città, un nuovo logo che ha che fare proprio con il Biorinascimento. Le iniziative porteranno a riflettere su un approccio di vita equilibrata, legato al futuro e che sarà declinato con vari punti di vista, seguendo in particolare tre direttrici: ‘Grandi sfide’, ‘Umanesimo scientifico’, che verrà approfondito in particolare il 12 dicembre in un incontro a teatro, e ‘Benessere’, che sarà protagonista il 13, con un evento tra salute, cibo biologico, agricoltura e sostenibilità". Chiusura infine domenica 15 in collaborazione col museo diocesano che presenterà delle novità e con un concerto a teatro che spazierà dal classico al moderno con le eccellenze del territorio.

"Questa settimana inizia da lontano – ha aggiunto il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini – per l’esattezza dal 2019, quando andammo a Matera a vedere le celebrazioni della Capitale europea, ed è proiettata ancor più lontano, alla candidatura di Pesaro e Urbino a capitali europee 2033".

"Nel mezzo di questo percorso – prosegue l’assessore Vimini – Pesaro 2024 è stato un felice intermezzo che in questa settimana vedrà una delle più importanti sinergie. Il tema scelto da Urbino è un argomento che Urbino già ha fatto suo e che sarà una delle carte più importanti da giocarci nella futura candidatura assieme ai risultati delle capitali 50x50 che si avviano alla conclusione. Sarà una corsa bella e entusiasmante, che da questa settimana prenderà ulteriore slancio".

Giovanni Volponi