Biorinascimento, un logo che parte male

Biorinascimento: un logo costato 13mila euro svanito nel nulla e nemmeno di proprietà del Comune. A lanciare l’allarme è Maria Francesca Crespini (Gruppo consiliare Futura), che all’ultimo consiglio comunale ha presentato una interrogazione per capire come mai per il marchio lanciato a dicembre si fosse speso per poi non avere nemmeno un logo di proprietà pubblica.

"Ma ancora attendiamo le risposte – dice Maria Francesca Crespini – e siamo preoccupati, perché si parla di soldi pubblici per un logo che, cercando online e sui social, è introvabile, e soprattutto è di proprietà privata, quindi come può essere usato dalla città come ambasciatore del connubio tra biologico e Rinascimento? Il costo per ideazione e registrazione del logo (13.500 euro) è molto alto, a sentire le ditte del settore, pertanto abbiamo chiesto i motivi della scelta dell’azienda P.&P. di Giorgia Galeotti, di Urbania, che non risulta particolarmente nota. Ma in Comune non avevano il curriculum aziendale, che ci è stato fornito solo ieri, indicando solo l’esperienza del marito Filippo Polidori, e non la sua. Nonostante questo, già nel 2023 a P.&P. erano stati dati 25mila euro per servizi di promozione e comunicazione turistica".

Prosegue Crespini: "Ma ci ha lasciato senza parole lo scoprire, con un accesso agli atti, che il marchio Biorinascimento è stato registrato a nome della signora Galeotti. Dunque il Comune, che ha pagato logo e registrazione, per usare il logo dovrà ogni volta chiedere permesso a Galeotti, e magari anche pagare, come del resto paga il marito, che si definisce food guru, da anni per promuovere il turismo gastronomico urbinate".

Ma c’è un ultimo mistero che Crespini chiede di sciogliere al Comune: "L’assessore Guazzolini ci ha risposto in consiglio che la società che ha prodotto il logo è la Quinto Lancio di Milano, ditta molto quotata che lavora con grandi gruppi, e che la partnership tra le due aziende avrebbe portato a un vantaggio economico. Ma non c’è alcuna traccia di rapporti tra il Comune e la Quinto Lancio. Quindi che collaborazione c’è davvero tra la Galeotti e Quinto Lancio e qual è il vantaggio economico esattamente, per un logo che non compare da nessuna parte ma è stato pagato migliaia di euro?".

gio. vol.