Biosfera, dove metterla?. Alza la mano il Museo del Balì:: "Pronti a valorizzarla"

"La Biosfera possiamo prenderla noi". La proposta sulla futura collocazione dell’icona simbolo della Capitale della Cultura arriva da Roberto Lauri, presidente del Museo del Bali, a Saltara che apre uno spiraglio circa il futuro rotolamento della sfera da piazza del Popolo alle colline dell’entroterra fanese. Il sindaco Biancani, in una recente intervista rilasciata al Carlino, aveva fatto sapere che il trasloco della biosfera da 629.850 euro più iva pagati alla società Artifact srl con i fondi ministeriali per la Capitale della Cultura, è imminente. "La biosfera da lì se ne va appena possibile. La metto da un’altra parte - aveva detto Biancani -. Una patata bollente che è passata a me (dalla precedente giunta del sindaco Ricci ndr.). Possiamo tenerla in piazza solo per il 2024 e poi dobbiamo trovare un’altra sistemazione. Ma questo era già stabilito fin dall’inizio". Anche smontarla e spostarla non sarà facile. "Serve un luogo poco abitato –ha detto il sindaco Biancani – perché i suoni e le immagini a tutte le ore potrebbero disturbare i residenti". L’assist al sindaco potrebbe essere giocato quindi dal Museo del Balì che, della scienza e della tecnologia fa il proprio pane quotidiano e oltretutto ha un meraviglioso spazio esterno.

Presidente Lauri, che ne pensa?

"Noi siamo sicuramente disponibili ad accogliere la Biosfera nei nostri spazi, preferibilmente esterni. Vanno approfonditi tutti gli aspetti naturalmente, a partire da quelli economici per ottenere la Biosfera ma sarà importante stabilire anche le condizioni tecniche per valorizzare al meglio l’opera".

La Biosfera è un allestimento che può definirsi in linea con la vostra proposta culturale e scientifica?

"Sì certo, in linea di principio direi proprio di sì. Ora mi auguro che se ne possa parlare con l’amministrazione comunale di Pesaro alla quale chiederemo anche le specifiche tecniche come il consumo di energia e noi dobbiamo capire se è compatibile con il nostro impianto".

E’ previsto quindi un confronto su questi aspetti?

"Noi siamo pronti a parlarne. Io in questo momento sono all’estero e appena possibile formuleremo un’ipotesi di collaborazione. Chiaramente non sono il solo a decidere, mi devo confrontare con il direttore scientifico e con il consiglio di amministrazione. Rientro in Italia mercoledì e sarà mia intenzione fare i necessari approfondimenti su questa idea progettuale".