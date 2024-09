La Biosfera al Museo del Balì? Biancani: “Fa molto piacere l’interesse Ma l’abbiamo comprata noi e resta qui”

Pesaro, 27 agosto 2024 – “La biosfera l’abbiamo pagata noi e rimane a Pesaro”. Il sindaco Andrea Biancani si tiene stretto la sfera tecnologica da 629mila euro più iva e risponde alla manifestazione di interesse manifestata da Roberto Lauri, presidente del Museo del Balì, a Saltara, che domenica scorsa aveva avanzato un “potremmo prenderla noi”.

In un’intervista al Carlino il sindaco Biancani aveva confermato che, finito l’anno da Capitale della Cultura, la biosfera si sarebbe spostata da piazza del Popolo ma non aveva trovato un luogo alternativo in cui posizionarla. “Troveremo una soluzione – aveva detto –. Serve un luogo poco frequentato perché i suoni e le immagini a tutte le ore potrebbero disturbare i residenti”. In un successivo post su Facebook aveva ribadito che “lo spostamento della Biosfera da Piazza del Popolo, entro il 2024 o nei primi mesi del 2025, era già stato previsto al momento della sua installazione”. Di fronte alla dimostrazione di interesse espressa dal presidente del Museo del Balì, però, il sindaco chiude sul nascere ogni trattativa.

Sindaco Biancani, la manifestazione di interesse da parte del museo del Balì non le piace?

“Mi fa piacere che qualcuno la prenderebbe ma l’abbiamo comprata noi, anche se con i soldi del Ministero e la teniamo noi”.

E quindi, dove la metterete?

“Premetto che in questo momento dove spostare la biosfera è l’ultimo dei miei problemi. La nuova collocazione sarà individuata a tempo debito. In questo momento non abbiamo fretta di pensarci. E comunque mancano ancora quattro mesi al termine dell’anno della cultura. Non c’è alcuna data scadenza. L’obiettivo è sicuramente non lasciarla lì per sempre perché ritengo, come previsto inizialmente, che lasciarla in piazza per più anni non vada bene e abbia poco senso. Troveremo un posto dove poter valorizzare sia la sfera in sé sia il posto che la ospiterà”.

Ma una verifica sui costi e sui consumi è stata fatta?

“No, abbiamo altre priorità, abbiamo tante cose da fare. Dobbiamo ancora finire l’anno come Capitale della Cultura, dobbiamo finire la stagione estiva, dobbiamo pensare alla stagione autunnale, organizzare il Natale del 2024, dobbiamo portare avanti le opere pubbliche. E comunque, indipendentemente dai costi di gestione – la conclusione – la non sfera rimane lì e verrà ricollocata perché era già previsto così”.