"Birra d'Augusto a Fano: zero indotto per Confcommercio"

Affondo di Confcommercio contro "le manifestazioni che non giovano agli operatori economici e contro le associazioni di categoria che le sostengono, anche se non portano alcun valore aggiunto per gli esercenti del centro storico e del mare". A lanciare l’attacco è la presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini che se la prende con i "truck food che hanno animato la Birra d’Augusto (12-16 agosto, area della Rocca Malatestiana), con Confesercenti che vi ha partecipato in maniera attiva e l’Amministrazione che l’ha fortemente sponsorizzato. "Non si organizzano – ricorda Marcolini – le proteste con baristi e ristoratori per lamentare che piazza XX Settembre non è più il fulcro degli eventi e poi si prende parte a Birra d’Augusto per distribuire il risotto al brodetto: non è corretto".

E ancora: "Come Confcommercio non abbiamo nulla contro Birra d’Augusto, ma critichiamo un’associazione che solo pochi mesi fa ha promosso la nascita di un’associazione per la tutela della piccola ristorazione e dei bar e poi di fatto non li difende". "Raccogliamo le proteste degli esercenti – prosegue – che hanno bisogno del nostro aiuto, visto che stanno affrontando il calo del turismo. Sono loro che vanno sostenuti e non chi è estraneo al territorio (truck food), così hanno sempre fatto le grandi manifestazioni che portano gente nel centro storico o in zona mare, senza fare concorrenza agli operatori che sono presenti tutto l’anno".

Altro tema caro a Confcommercio è quello dell’abusivismo: "Chiederemo alle forze dell’ordine e alla polizia locale – aggiunge – di effettuare i controlli sulla regolarità di chi, nei giorni di Ferragosto, ha organizzato cene e pranzi, in spiaggia e in campagna. Gli eventi abusivi sottraggono risorse agli operatori che rispettano le leggi".

Anna Marchetti