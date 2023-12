Distributore vende birra dopo mezzanotte, agenti la comprano: multa da 10mila euro al titolare

Pesaro, 21 dicembre 2023 – Una pattuglia della polizia locale si ferma a comprare una birra al distributore automatico di via Rossi. Sono le 00.20 del 15 ottobre scorso. Compra e se ne va. Quindici giorni dopo, il titolare del distributore, Christian Morri, riceve un verbale dalla polizia locale di 10mila euro per aver consentito alla macchinetta di erogare la birra dopo la mezzanotte. C’è una legge del 2021 che vieta la vendita di alcolici dalle 00.00 alle 7 di mattina. Non solo: la pattuglia scrive nel verbale che la bevanda è stata acquistata senza aver inserito la tessera sanitaria, necessaria sempre per l’acquisto di alcolici. Così, altri 1000 euro di multa. Infine scatta il sequestro del negozio.

Dice Christian Morri: "Non so come farlo presente ma quello che è stato scritto nel verbale non è vero. Lo dico senza vena polemica. Ho il video di quei momenti girato dalle telecamere di sicurezza. Si vede distintamente che l’agente donna si avvicina alla macchinetta, inserisce una tessera, i soldi e riceve la bevanda. Quindi, quel verbale non descrive ciò che è accaduto ma una fantasia. La macchinetta, che eroga seguendo le indicazioni del suo orologio interno, aveva una sfasatura di mezzora, cioè erano le 23.30, ancora in fase oraria consentita per la vendita di bevande alcoliche. Ho tarato la macchinetta su questi dati ma un calo di tensione, un black out o un blocco improvviso della macchinetta può sfasare l’orologio come è accaduto. Lo posso dimostrare".

Per questo, Morri ha fatto ricorso al Comune chiedendo l’annullamento del verbale perché viziato da "una ricostruzione dei fatti non corrispondente al vero". Attraverso uno studio legale ha anche presentato ricorso contro quel verbale alla prefettura chiedendo l’annullamento sia del verbale da 10mila che quello da 1000 per la mancata richiesta della tessera sanitaria. "Non posso pensare – dice Morri – che si facciano verbali dicendo il falso. Siccome posso dimostrare a chiunque che la tessera è stata inserita prima di ricevere la bevanda, chiedo semplicemente di ripristinare la legalità delle cose. Per quanto riguarda la sfasatura dell’orologio, che si può vedere solo aprendo la macchinetta, chiedo che possa esserci una tolleranza. Far pagare una multa di 10mila euro per una macchinetta che aveva una sfasatura di un quarto d’ora, mi sembra fuori da ogni comprensione. Imputarmi poi il mancato funzionamento della macchinetta perché non chiede la tessera sanitaria, potendo dimostrare il contrario, significa che si vuol colpire le persone che lavorano senza avere il minimo riguardo. Non mi sembra né corretto né dignitoso. Affronterò questa che ritengo un’ingiustizia appellandomi al prefetto che, ancora, attende le controdeduzioni del comando della polizia locale. Anzi, io le attendo ancora di più".