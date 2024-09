Bisi l’artista del nuoto. Domani altra gara in Perù

Valentina Bisi è arrivata settima nell’esercizio solo tecnico di nuoto artistico ai Mondiali categoria juniores in Perù. Pesaro da Romani olimpionico passando per Magnini campione mondiale ha una lunga tradizione natatoria e adesso con la Bisi nel nuoto artistico è la prima volta che una atleta pesarese arriva così in alto. La squadra di Sport Village ha diverse campionesse e la Bisi è la stella che brilla di più. L’atleta pesarese viene da un’annata spettacolare. La Bisi sta confezionando nel nuoto artistico (sincronizzato) importanti traguardi nazionali e internazionali. Dopo aver riconfermato il titolo di campionessa italiana per la Categoria Juniores ed essersi aggiudicata la medaglia d’oro ai Campionati Assoluti, la singolista della nazionale ha preso parte alle tappe internazionali di Belgrado e di Malta, ottenendo straordinari risultati.

Per l’atleta di Sport Village Valentina Bisi, classe 2007, la stagione non è ancora conclusa: dopo un mese di allenamenti presso l’impianto Osvaldo Berti al Parco della Pace di Pesaro, Valentina ha raggiunto il Team della Nazionale italiana a Savona per partire alla volta di Lima (Perù), sede dei Campionati Mondiali Juniores che si svolgono fino al 1° settembre.

In gara oltre 250 atleti dai 15 ai 20 anni in rappresentanza di 60 nazioni. Le gare in programma sono iniziate ieri al Videna Acquatic Center. Tra gli azzurri convocati sono Filippo Pelati (Centro Nuoto Uisp / Fiamme Oro), Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice (Rari Nantes Savona) e la singolista neo campionessa d’Italia Valentina Bisi (Sport Village Pesaro). Valentina Bisi è scesa in vasca ieri pomeriggio con l’esercizio tecnico in una gara a finale diretta e poi ritornerà a gareggiare con l’esercizio di solo libero domani. E proprio ieri ha ottenuto nell’esercizio tecnico un importante settimo posto mondiale. La concorrenza era molto forte, ma l’atleta portacolori di Sport Village si è ben difesa.

Domani altra prova, la Bisi sarà impegnata nell’esercizio di libero che ha una procedura diversa, non sarà una gara diretta, infatti ci saranno le eliminatorie e poi, se si qualifica, le finali. "Per noi è un grande orgoglio che un’atleta della nostra società sia ai Mondiali in Perù – commenta il presidente di Sport Village Andrea Sebastianelli -. La nostra scuola di sincronizzato prima e di artistico adesso è di alto livello, stiamo sfornando tante atleti che si stanno distinguendo a livello internazionale. Domani la nostra atleta si misurerà in un altro esercizio molto complicato ma sicuramente nelle sue corde".

Beatrice Terenzi