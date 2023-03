"Bisogna ripristinare subito il servizio di diabetologia a Cagli"

Sollecita il ripristino del servizio di diabetologia l’UDC di Cagli che ha seguito nel corso degli anni molte vicende relative l’Ospedale Angelo Celli cercando di tutelare i servizi sanitari necessari per la popolazione di tutta la zona. "Spesso anche in contrasto con il partito regionale – si legge nel comunicato inviato dal segretario dell’UDC Stefano Mei – quando questo ha condiviso i tagli scellerati fatti dalle passate giunte di sinistra, abbiamo sempre fatto richieste nella consapevolezza che prima di tutto vengono le necessità dei cittadini. La nuova Giunta regionale sembra che stia impostando con una nuova visione la questione sanità che in particolare nelle aree interne aveva subito tagli notevoli e programmato nuove strutture. In attesa però che queste vengano realizzate i cittadini necessitano ugualmente di servizi sanitari che diano risposte visto che diversi servizi sono stati ridotti o accorpati con pesanti disagi per l’utenza. Negli anni passati fino alla emergenza dovuta alla pandemia presso il "Celli" era attivo per due giorni al mese in collegamento con l’Ospedale di Urbino il servizio di diabetologia che svolgeva un compito estremamente utile a tante persone affette da questa patologia che va seguita e monitorata costantemente. Considerato che l’emergenza Covid è ormai alle spalle ma le persone di tutta l’Unione Montana affette da diabete purtroppo ancora debbono sottoporsi a frequenti controlli. L’Udc di Cagli fa appello alla Regione affinché venga ripristinato al più presto il servizio presso la struttura ospedaliera Angelo Celli in collegamento con i medici dell’ospedale di Urbino, servizio purtroppo sospeso ormai da circa due anni. Numerosi pazienti affetti da diabete, molto spesso anziani, ancora debbono a recarsi in Urbino per i controlli periodici e questo comporta spostamenti in orari particolari, a volte la necessità della presenza di familiari oppure spese per la assistenza di persone che accompagnano in auto i pazienti ed una serie di difficoltà che creano forte disagio. Si attende in tempi brevi dalla Regione una risposta positiva anche considerato il fatto che il servizio era attivo fino due anni fa e la sospensione si assicurava allora che doveva essere temporanea

Mario Carnali