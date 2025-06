"Bisogna votare. E con coscienza"

Sono contitolare di una falegnameria. Dico no all’astensionismo: bisogna andare a votare e farlo con coscienza. In tutta sincerità voterei sì al quesito sulla cittadinanza e no ai quesiti secondo e terzo.

Direi no al reinserimento della causale perché irrigidisce l’organico di una piccola e media impresa. Mettiamo il caso che venga assunto un tecnico per un anno perché lavori al tornio come scritto nella causale. L’azienda si accorge che non è in grado e lo dirotta ad altre mansioni. Qualora l’imprenditore volesse licenziarlo avrebbe nella causale un ostacolo perché il lavoratore potrebbe dire che al tornio non ha lavorato e che ha fatto altro, da qui l’ illegittimo licenziamento.

Con il ritorno della causale l’imprenditore ci pensa venti volte prima di assumere. Senza flessibilità si vanno a ridurre le opportunità occupazionali.