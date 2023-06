Bivacchi davanti al Conservatorio Clochard violano il Daspo, a processo

Non avevano rispettato il divieto di sostare nei giardini di Palazzo Ricci e davanti al Conservatorio Rossini dove erano soliti bere decine di bottiglie di alcol e bivaccare con i loro zaini. Per quattro volte hanno violato quel Daspo urbano firmato dal Questore a gennaio 2022 e della durata di un anno. E così sono stati denunciati e poi finiti a processo tre uomini, di cui due originari della Polonia di 32 e 41 anni, e uno di Pesaro di 48 anni. Ieri si è aperto il giudizio contro di loro. Si vedevano spesso in centro storico quei tre uomini con zaini in spalla. Sia sotto la Galleria Roma che, in particolare, ai piedi della scuola musicale del Cigno. Stazionavano per ore in quegli angoli del salotto buono della città. Ma trascorrevano il tempo scolandosi diverse bottiglie di alcol. Fino ad ubriacarsi, diventando rumorosi e a tratti ingestibili.

Schiamazzi e sporcizia tali da scatenare la reazione dei cittadini. E anche quella del Questore di Pesaro che a gennaio dello scorso anno ha messo la firma sul Daspo per i tre. Un provvedimento con cui aveva imposto al gruppetto di "non accedere, per un anno, nell’area di piazzale Olivieri, nel cortile di Palazzo Ricci, ovvero del Conservatorio Rossini, in piazza del Monte, via Branca e tutte le vie limitrofe". Ma il trio di senza fissa dimora ha fatto orecchi da mercante e per un po’ ha continuiato ad aggirarsi nel cuore della città, lasciano segni del proprio passaggio. A mettere fine a quei bivacchi ci avevano pensato gli uomini della polizia municipale. E dopo l’ennesima violazione, i tre clochard si sono ritrovati sul banco degli imputati. Due di loro sono difesi dagli avvocati Enrico Marcelli e Christian Guidi.

e. ros.