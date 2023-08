Bivacchi e spaccio, brutte cartoline della città

di Tiziana Petrelli

Un barbone sdraiato all’ora di pranzo all’ombra del colonnato dell’ex chiesa di San Francesco, giovani che bivaccano sdraiati nei giardini della Rocca Malatestiana e gente losca che fa piccoli traffici in zona Pincio. Sono queste le brutte cartoline segnalate questa estate dai turisti approdati in città, attratti dalla bellezza dei suoi monumenti ammirata in fotografia. Ma nella realtà sono tanti i coni d’ombra in cui alberga il disagio. Ne sa qualcosa la fanese Manuela Palmucci, guida turistica abilitata dalla Regione Marche. "A Fano ci sono situazioni da tenere sotto controllo - racconta - spesso nei miei tour turistici in centro città, ci imbattiamo in situazioni non consone. Sono spesso i turisti ad indicarmi delle cose a cui forse noi fanesi non facciamo più caso. Come al Pincio, che ho scelto come luogo di ritrovo dei miei gruppi perché è il punto più bello e rappresentativo della città".

Una volta un turista straniero le ha passato addirittura il suo stesso cellulare, perché segnalasse subito alla Polizia Locale una situazione preoccupante. "In quel distributore di bevande accanto al monumento, capita stazionino persone losche - prosegue - e i turisti ci fanno caso e si preoccupano. Poi c’è il problema dei vandali che imbrattano i monumenti e così mi ritrovo spesso a dover mostrare le mura augustee scarabocchiate. Nei tour serali poi capita di imbattersi in senzatetto sdraiati sui cartoni, a ridosso di zone di interesse culturale". Se ne trovano un po’ ovunque: sotto i portici accanto al Duomo, nel loggiato del condominio nell’area dell’ex convento di Santa Teresa, nei giardini della Rocca Malatestiana, sulle panchine di piazzetta De Pili accanto a Santa Maria Nuova, nel loggiato di San Michele, nei giardini Leopardi e quelli accanto alle ex commerciali. "Oggi a mezzogiorno ce n’era addirittura uno che dormiva all’ombra delle tombe malatestiane e abbiamo fatto fatica a scattare una foto ricordo decente" si lamenta una turista olandese.

Ma per Stefano Polleggioni (Udc) anche i cittadini sono stanchi di sopportare questo degrado. "Dopo molte segnalazioni - dice - ho dovuto segnalare alla forze dell’ordine il bivacco che ormai da tempo si presenta nel parco della Rocca e delle mura Malatestiane. Gruppi di senza fissa dimora che bevono, urlano, litigano e lanciano bottiglie anche sulla ferrovia dietro la scuola Gandiglio. Accompagnati, da ragazzotti, forse anche della città, che si aggregano alle festicciole. Tutto con un arredo di fortuna formato da un palchetto per dormire, sedie che non si sa dove le hanno prese, alberi utilizzati come stendini per i panni. Pare che ci sia anche un negozio volante dove si acquistano stupefacenti. Tutto sotto le telecamere". E ancora: "E’ evidente che l’operazione di polizia, di qualche tempo fa, svolta con la collaborazione della Polizia Locale per sgomberare l’ex Vittoria Colonna non ha risolto il problema ma l’ha solo spostato da un’altra parte creando un albergo 3 stelle all’aperto nel parco della Rocca Malatestiana. Ma è altrettanto naturale che all’arrivo dell’autunno-inverno il bivacco dovrà trovare riparo da qualche parte".