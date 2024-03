Bizzozi sulla strada della formazione U19 per lo scudetto

La squadra più vincente dell’ultimo biennio del basket pesarese ha già incassato la terza finale nazionale consecutiva a livello di under 19, che si giocherà dal 29 aprile e al 5 maggio a Chiusi (Siena). E lo ha fatto con due giornate di anticipo. Un’altra stagione fantastica per la squadra di Giovanni Luminati, che ha incassato appena due sconfitte - e solo all’overtime - in gare quasi dominate con Forlì ed Ancona. Maretto si segnala come terzo marcatore del girone con 394 punti mentre un sorprendente Fainke, pivot di 2.05, è quinto con 311 punti. Certo non è stato possibile ripetere l’annata precedente con la vittoria della Next Gen, avendo scelto di non schierare la miglior formazione nella prima fase, e soprattutto le 36 vittorie consecutive in campionato prima delle finali nazionali. Comunque sia, la Vuelle affronterà il girone D con Treviso, Firenze e la vincente dell’unico spareggio. Mentre il girone A appare di ferro con Derthona, Venezia, Ancona e soprattutto Fidenza, allenata da un maestro del settore giovanile come Stefano Bizzozi, che ha lungamente lavorato nella Vuelle. Altrettanto valido il girone C con la favorita Milano, Trento (con direttore tecnico un altro ex Vuelle, Marco Crespi), Borgomanero e Tiber Roma. Una sopresa potrebbe essere possibile dal girone B composto da Pistoia, Varese, Ferrara e Francavilla.

L’under 19 è stata protagonista in queste settimane del Torneo di Carnevale a Piombino (chiuso al quarto posto) e dello Cholet Mondial Basketball in Francia con due sfide internazionali finite male contro Cholet (58-71) e Dme Academy Usa (64-69). Buone prestazioni di Sablich e Siepi con Manuel Bertoni in panchina. Cresce Fainke che oggi a Treviso farà parte dei 12 della prima squadra.