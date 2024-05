Black out Cup, non è finita. Prenotare in farmacia è ancora impossibile

Prenotare una vista o un esame in farmacia, è ancora impossibile. Lo è da lunedì scorso, cioè da ben 10 giorni, da quando un "attacco hacker" ha messo fuori uso i sistemi informatici del Cup regionale, senza però, è la magra consolazione, intaccare i data base, che contengono i dati sensibili di migliaia di marchigiani.

Dopo la denuncia della Regione alla Polizia postale, e il ripristino della rete telefonica (da giovedì scorso le chiamate da rete fissa e mobile sono state ripristinate) il ’bug’ riguarda ancora le reti telematiche, a cui si appoggiano le farmacie. Dice Luca Pieri, presidente nazionale Assofarm: "E’ vero, purtroppo da una decina di giorni i sistemi sono paralizzati. E questo ovviamente produce una certa insofferenza tra quanti, soprattutto anziani, sono ormai abituati a prenotare nelle farmacie, dove il servizio è puntuale e veloce". Una conflittualità rispetto alla quale non si è in grado di prevedere la pacificazione: "Ho parlato con i responsabili in Regione – spiega ancora Luca Pieri – ma non hanno saputo dirmi quanto ci vorrà per ripristinare la piena operatività del sistema. Hanno assicurato il massimo impegno nell’arrivare a una soluzione nel minor tempo possibile, ma senza sbilanciarsi in previsioni".

Sul disservizio ha presentato una interrogazione Marta Ruggeri, capogruppo dei Cinque Stelle in Consiglio regionale, anche per capire quali precauzioni la Regione intenda prendere "per evitare che si ripropongano problemi di questo tipo a discapito del recupero delle liste d’attesa su cui la Regione è in forte ritardo" ha scritto.

Per altro il black out, essendo il Cup un sistema unico regionale, coinvolge tutte le farmacie delle Marche. Nessuna possibilità di aggirare l’intoppo facendo magari qualche chilometro in più. Nel frattempo, però, si possono utilizzare i canali telefonici: 800098798 dal fisso, 07211779301 da rete mobile. Anche se, fanno notare diversi utenti, le attese sono incredibilmente lunghe. Lo erano anche prima, ma ora si aggiungono le migliaia di chiamate perse (più o meno novemila al giorno) da recuperare. Tutto questo, per altro, per sentirsi dire in molti casi: "Spiacenti, non c’è posto". Ma questa è un’altra storia.

Benedetta Iacomucci