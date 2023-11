Blackout a San Costanzo, l’opposizione interroga

"Ancora una volta parte del paese è al buio". E ancora una volta i consiglieri di minoranza di San Costanzo Domenico Carbone, Ermenegildo Bevilacqua e Nicoletta Carboni (foto) hanno presentato sul tema un’interrogazione al sindaco e all’assessore competente. "Negli scorsi mesi le zone interessate dal blackout erano state quelle di via San Vitale, via Romagna e via Toscana, insieme a Viale della Libertà e perfino un tratto di strada Provinciale; mentre negli ultimi giorni è toccato, oltre che al Viale della Libertà e al segmento lungo la Sp, a quasi tutte le vie del centro storico". E’ quanto evidenzia, anche a nome dei colleghi, Domenico Carbone, che aggiunge: "Ci chiediamo chi saranno i prossimi sfortunati a trovarsi completamente al buio, visto che da anni attendiamo il rifacimento totale del sistema di illuminazione pubblica, perché ormai è obsoleto e non più in grado di garantire un funzionamento in linea con le misure di sicurezza stabilite dalle norme in vigore". Carbone aggiunge: "Proprio per questo abbiamo protocollato l’ennesima interrogazione per chiedere chiarimenti sui malfunzionamenti e per sapere le tempistiche dell’intervento di sostituzione dei lampioni, perché è ora di mettere una volta per tutte la parola fine a un disservizio continuo che sta diventando insopportabile". Il membro di opposizione incalza: "Il sindaco Sorcinelli e l’assessore Giraldi da mesi, anzi anni, fanno promesse, sempre disattese, su questa tematica. Non è possibile che l’illuminazione pubblica abbia problemi sempre più frequenti e prolungati. Ci sono stati periodi in cui delle zone sono rimaste completamente al buio per un mese intero".

s.fr.