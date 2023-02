Blackout cellulari, problema risolto "Ma per 15 giorni siamo stati isolati"

di Sandro Franceschetti

Si è risolto ieri verso l’ora di pranzo il grave blackout della linea Vodafone che per due settimane consecutive ha interessato gran parte del territorio di Pergola. Causando problemi per cittadini e imprese, tanto che della questione si è occupato anche l’onorevole Antonio Baldelli, autore di un fitto dialogo con il gestore telefonico. Problemi tradottisi in disagi e anche in danni economici per la gente comune e per le aziende del territorio. Eloquente, al riguardo, la testimonianza di Bernardetta Lancia, socia della Co.m.e.l. srl, la nota azienda che costruisce macchine da stiro (tra le prime 5 in Italia e nella top ten europea) e ha il proprio stabilimento nella zona industriale sud della città dei Bronzi.

"Noi con Vodafone abbiamo due cellulari, che conoscono tutti i nostri clienti e fornitori, e una rete internet collegata al registratore di cassa, perché facciamo anche vendita al dettaglio – racconta Bernardetta Lancia, socia della ditta –. Dal 24 gennaio a questa mattina (ieri, ndr) sia i telefonini che la connessione internet di questo operatore sono stati inutilizzabili e se non siamo stati completamente isolati è solo perché abbiamo un’altra linea internet con un diverso gestore legata alla telefonia fissa, ma è stato comunque un problema molto serio. Basti pensare che alcuni clienti e fornitori abituati a chiamarci solo sui cellulari, visto il prolungarsi del blackout, hanno cominciato persino a dubitare del fatto che sia stata una cosa tecnica e ci chiedevano se avessimo difficoltà come azienda. E questo è molto destabilizzante e ci ha creato sicuramente un danno".

"Per fortuna – conclude la signora Lancia -, sembra che ora il problema sia risolto e di questo voglio ringraziare l’onorevole Baldelli, che si è fatto carico del problema". Baldelli, che da parte sua puntualizza: "Sollecitato da cittadini e imprenditori per i gravi disagi che stavano subendo, ho contattato l’operatore, che mi ha riferito che il guasto riguardava una struttura tecnologica posta in cima ad un traliccio sul Monte Nerone e che c’erano difficoltà ad intervenire a causa del ghiaccio e del vento che non garantivano le condizioni di sicurezza ai tecnici. Finalmente, sembra che il problema sia stato risolto, ma quello che chiedo ulteriormente a Vodafone è di programmare lavori tali da scongiurare il ripetersi di una simile situazione, perché la rete cellulare e internet sono servizi pubblici essenziali ed è anche a causa di queste problematiche se le aree interne sono sempre meno attrattive e si vanno spopolando e impoverendo di realtà economiche".