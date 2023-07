Blackout elettrico a Pesaro in centro e zona mare: panico sulla ruota panoramica

Pesaro, 12 luglio 2023 – Blackout elettrico di 5 minuti stasera alle 22.30 in centro, a santa Veneranda e in zona mare con attimi di apprensione per le persone che si trovavano nella ruota panoramica.

Sono stati poi portati a terra in pochi attimi con un meccanismo a mano. Il blackout è durato cinque minuti con lo spegnimento dei semafori e dell'illuminazione pubblica e privata. Poche le chiamate ai vigili del fuoco.

Poi intorno alle 22.35 il ritorno della luce. Non è escluso che il blackout possa essere stato provocato dall'eccessivo uso dei condizionatori per via del caldo torrido che sta imperversando su tutto il Paese.