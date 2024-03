Blastare, droppare.... Cari boomer, ecco il nostro vocabolario

La nostra lingua cambia e si rinnova, soprattutto grazie ai neologismi inventati dai giovani. I termini più usati dai ragazzi di oggi nascono principalmente dai social più diffusi, come ad esempio Instagram, TikTok e dal mondo di internet o anche dai videogiochi, che vanno per la maggiore. Questi neologismi derivano prevalentemente da parole inglesi. La lingua dei giovani si configura come un mix di forme dialettali, frasi prese in prestito dalla pubblicità, espressioni gergali; gli adolescenti si riconoscono in questi nuovi termini, perché vengono usati dal gruppo, dagli amici. Un linguaggio ricolmo di parole, che i Boomer (nati tra gli anni ‘70 e ‘80), spesso non comprendono, ma andrebbe assimilato in modo da stare al passo con l’attuale generazione Zeta. Le parole che recentemente si utilizzano moltissimo sono: blastare, cioè mettere a tacere qualcuno su internet; droppare, quando non si porta a termine un’attività; followare, seguire qualcuno via social; ghostare, non farsi più sentire all’improvviso, ecc… Questo slang è destinato ad arricchirsi ulteriormente, in continua evoluzione come l’universo giovanile.

Davide Balsamini, Giacomo Bruciatelli, Carlo Madarena, Alex Silvestri – Classe 2ªB