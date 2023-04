Blitz dalla ex e dal suo compagno: aggrediti in camera

di Elisabetta Rossi

Passa dal balcone, sfonda a calci la porta finestra, fa irruzione nella camera della ex e aggredisce lei e il nuovo compagno mentre erano insieme nel letto. Sembra la versione moderna di Paolo e Francesca, i due amanti immortalati da Dante nella Divina commedia, ma, per fortuna, senza lo stesso finale tragico. Il "cuore matto" è quello di un 28enne fanese che non aveva accettato la fine della relazione, ma soprattutto il fatto che lei avesse trovato un nuovo compagno e quando li ha visti insieme si è trasformato in una furia incontenibile.

Un assalto violento alla coppia che gli è costato la denuncia e il processo che ha chiuso l’altro giorno patteggiando la pena a un anno e 6 mesi di reclusione (difeso dall’avvocato Roberto Ginesi). Stalking, violenza privata e lesioni, i reati contestati. Tutto succede una sera di ottobre di due anni fa. L’imputato, 26enne all’epoca del fatto, non riusciva a farsene una ragione del fatto che la sua ragazza, una 28enne anche lei di Fano, avesse deciso di mettere fine alla loro storia. Aveva provato a riallacciare, ricevendo solo rifiuti. Poi aveva preso a molestarla, con ripetuti tentativi di contatti. Fino alla sera fatidica, quando in un locale vede la ex con il nuovo fidanzato, un coetaneo fanese. La avvicina, protesta, le dice che non deve frequentare altri uomini, la strattona cercando di impedirle di andarsene. La giovane, dopo aver tollerato quelle pretese, esce dal pub insieme al compagno. Pensa di aver così messo fine a quelle molestie. Ma si sbaglia. L’ex li segue e arriva fino a casa della donna. Si arrampica sul balcone della camera della ex, prende a calci la porta finestra fino a sfondare il vetro e irrompe come una furia nella stanza dove la coppia è nel letto e si scaglia su di loro. Afferra la donna al collo, la prende a schiaffi, la fa cadere. Il nuovo compagno si mette nel mezzo per difenderla e per liberarla da quella presa, ma il suo rivale lo graffia al volto e al collo.

Per fortuna, le vittime riescono a chiedere aiuto. Finiranno al pronto soccorso, lui con ferite da 3 giorni di prognosi, lei con un trauma cranico non commotivo, lesioni al collo, ferite al ginocchio e al piede, il tutto giudicato guaribile in 10 giorni. Per l’aggressore scatta la denuncia. Aveva provato a giustificarsi dicendo che aveva avuto un momento di smarrimento. La coppia si era costituita parte civile, assistita dai legali Irene Ciani e Danilo Del Prete. E l’altro giorno, l’imputato ha deciso di chiudere il conto, patteggiando al condanna a un anno e mezzo.