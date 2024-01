Blitz dei ladri, casa a soqquadro: "Una sensazione devastante"

Nel weekend scorso sono state decine le segnalazioni al 112, in merito alla presenza di persone sospette nei vari quartieri della città. Un provvidenziale controllo di vicinato che non ha funzionato, però, in via Magalotti a Sant’Orso, dove sono riusciti a entrare in casa della famiglia Simoncini. Uscendone a mani vuote. "Sabato abbiamo improvvisato una serata con gli amici e abbiamo portato anche il figlio 12enne che altrimenti sarebbe rimasto a casa da solo - dice tirando un sospiro di sollievo papà Andrea -. Siamo usciti alle 17.30 e alle 22 eravamo a casa. Entrati nel garage mi sono subito accorto di alcune cose fuori posto. Salendo le scale la conferma: la porta di casa era aperta". Ma lì i ladri erano scesi solo dopo aver visitato l’appartamento.

"Sono entrati dalla finestra del bagno sul retro - spiega Simoncini - dove c’è un campo seminato: hanno lavorato indisturbati al buio. Come mi ha spiegato il tecnico delle finestre, hanno sollevato la serranda spezzando a metà la molletta presa dal mio stendipanni, hanno fatto leva e si è sollevata. Poi con il piede di porco hanno forzato l‘infisso di pvc (ma solo il lato con la maniglia) forzando prima sul perno attaccato al muro e poi nella parte centrale. Semplicissimo". Una volta entrati hanno messo a soqquadro le camere da letto. "Si sono accaniti sulla nostra, non su quella dei bambini. Sono arrivati in cucina. Il salotto che dà sulla strada lo hanno saltato perché poteva dare nell’occhio. La tv di ultima generazione, il portatile in bella vista non l’hanno toccato e per fortuna neppure la chitarra". Lo dice perché 12 anni fa, nel giorno in cui nasceva il figlio, i ladri se ne portarono via una assieme ai preziosi. "Adesso mia moglie tiene tutto addosso - conclude -. Dovremo però attivarci per i sistemi di sicurezza, perché sentire violata l’intimità della propria casa è una cosa devastante".

Tiziana Petrelli