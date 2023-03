Blitz nella casa dello spaccio I carabinieri si fingono addetti del gas E scatta la maxi perquisizione

C’è una casa dello spaccio di droga a Cappone di Vallefoglia, lungo l’Urbinate. Un drappello di carabinieri, quattro giorni fa, l’ha perquisita da cima e fondo, scavando anche in giardino. Due cani antidroga sembravano impazziti perché avvertivano la presenza di droga che però non è stata trovata. Solo tracce ma niente quantitativi. Rinvenuti però due bilancini di precisione sotto una pianta del giardino. Il che non depone bene per gli indagati. Che sono i due inquilini, non parenti tra loro, entrambi da mesi agli arresti. Lui, 40 anni, marocchino, è in carcere per altro motivo (maltrattava la moglie), lei 50, del posto, è ai domiciliari dalla madre per concorso in spaccio di droga. In quell’abitazione, c’è stato per mesi un via vai di gente che aveva la particolarità di fermarsi due minuti per poi ripartire. Per fare cosa, lo hanno scoperto i carabinieri avviando un’inchiesta su quella casa dello spaccio oltre un anno fa. Seppur i due protagonisti siano assenti, nella bifamiliare vi è rimasta la moglie 35enne dell’uomo, la quale è ugualmente indagata per spaccio di cocaina. Collaborava col marito nello smercio. E’ stata lasciata a casa perché mamma di due minori. Non per questo, i carabinieri hanno sottovalutato le potenzialità della donna. E’ così, qualche giorno fa, un nutrito gruppo di militari, almeno dieci, si è presentato alla casa perché c’era il sospetto che potesse esserci ancora della droga, cocaina e marijuana, nascosta sia nelle stanze che nel giardino.

Il problema però era farsi aprire la porta senza lasciare tempo alla donna di buttare via eventuale droga che poteva nascondere. Così si sono presentati alla porta due militari camuffati da addetti al gas e promotori: "Signora, buon giorno. Le offriamo la possibilità di risparmiare sui costi delle utenze. Ci faccia vedere la sua bolletta e il contatore. Le facciamo il conto preciso". La donna, in un primo momento era indecisa se aprire, poi ha voluto capire meglio di cosa si trattasse ed ha aperto trovandosi un secondo più tardi con dieci carabinieri in casa.

L’abitazione è stata ispezionata cercando anche eventuali nascondigli dietro ai muri passando ogni mattonella con un martelletto. Poi i cani sono stati portati in giardino dove, secondo informazioni in possesso dei carabinieri, poteva esser nascosta della droga. Qui i cani hanno dimostrato di essere molto ricettivi e di voler scavare dove, evidentemente, vi erano stati dei nascondigli della droga, in particolare cocaina. Sono saltate fuori grazie ai cani due bilancini di precisione ben occultati che non potevano essere lì a caso. L’indagine sulla casa dello spaccio è di fatto conclusa, dopo aver appurato che almeno 100 acquirenti di droga si sono affacciati in quella casa, lungo l’Urbinate, ad acquistare droga da entrambi gli inquilini. Ci sono stati appostamenti, controlli, posti di blocco nelle vicinanze per controllare l’identità dei compratori. I quali, hanno riferito, che la droga era nascosta perlopiù in giardino. Ma non è stata trovata.

ro.da.