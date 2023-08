Inaugurando il nuovo piazzale D’Annunzio il sindaco Ricci ha definito "sboròne" il progettista, termine usato solo da Fellini in "Amarcord". Sarà l’effetto collaterale dell’Anno della Cultura. Non sempre i grandi maestri hanno grandi allievi.

*

Amerigo Varotti è diventato Commendatore. Era già Cavaliere e Ufficiale. Un’altra onorificenza e non c’è più posto nel biglietto da visita. Complimenti ufficiali e protocollari!

*

A decine di migliaia sono rimasti al lume di candela fra la spiaggia e il mormorio delle onde. Non per colpa dell’Enel ma per merito della Notte delle Stelle. C’è da commuoversi solo a parlarne.

*

Ciao Roberto Biagiotti, mi piacevi da matti quando facevi il matto.

*

Parte il Rof, leggenda musicale. Se avesse anche un teatro non temerebbe confronti.

*

Adesso a Fano spuntano anche gli scheletri. Più che uno scavo archeologico quello di Vitruvio è un giallo: finalmente abbiamo la "crime zone".

*

Una mi voleva abbracciare. Credevo perché ero bello invece perché ero vecchio e voleva fregarmi il portafoglio. Al cuore non si comanda.

*

Degrado intorno alla statua di Garibaldi. Ma chi cavolo sarà mai ‘sto Garibaldi che non ha manco facebook?

*

Gigi "Patenta" festeggia novant’anni. La prima porchetta non si scorda mai.

*

E’ morto tragicamente Alfredo Barlucchi, colonna della Vuelle Butangas del passato. Veniva da Siena, gran giocatore, ingegnere, gentiluomo. Quelli così non ci sono più manco a cercarli col radar.

*

Chissà se il pesarese Glauco Mauri, 93 anni, uno dei massimi attori teatrali del ‘900, sarà in qualche modo degno di entrare nella Capitale della Cultura 2024.

*

Ferragosto, rinfresca il bosco. Se ne trovi ancora uno non andato a fuoco.

f.b.