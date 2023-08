I due consiglieri regionali pesaresi Nicola Baiocchi e Andrea Biancani stanno litigando sul Reparto di Pediatria. I soliti capricci fra bambini.

*

Arriva al Rossini Opera Festival la Cantata in onore di Pio IX. Ospite d’onore della serata sarà Camillo Benso Conte di Cavour.

*

Prima degli ottimi restauri il Palazzo Perticari sul Corso era tristemente chiuso, adesso è chiuso magnificamente.

*

Hanno fatto prima a costruire il gran ponte sul Bosforo a Istanbul che a risistemare l’orrendo cavalcaferrovia di Pesaro. Cose turche. Da noi.

*

Si chiama piazzale degli Innocenti perché i residenti non hanno nessuna colpa per come è ridotto.

*

La verità è che dopo Giacomo Leopardi l’unico vero testimonial delle Marche sarebbe stato Valentino Rossi. "Sempre caro mi fu quest’ermo casco...".

*

Le facce dei turisti quando ammirano la facciata gotica del San Domenico e s’accorgono che dietro ci sono le Poste.

*

Stagione turistica magra. Meno male che a "incrementare" gli arrivi degli stranieri in città ci sono i giocatori della Vuelle Carpegna Prosciutto.

*

La parete colorata del molo di Pesaro sarebbe il murale più lungo del mondo. E’ proprio vero che le pensiamo tutte noi. *

A piazzale D’Annunzio c’è una una sola vera, storica panchina: le altre sono tutte porte per giocare a cricket.

*

Città della Cultura sarebbe spostare altrove il monumento dell’Avis, che di monumenti se ne meriterebbe anche due. Ma non lì.

*

Carlo Pagnini è anche testimonial delle truffe contro gli anziani. Se qualcuno ti frega, lui ti fa fare una risata in dialetto.

*

A pranzo al ristorante c’era un gruppo di venti giapponesi. Si sentiva volare una mosca.

f.b.