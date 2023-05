Bloccati a Pola gli scogli per la zona nord. Intanto arriva il maltempo

E’ fermo a Pola il carico di scogli per l’ultima scogliera di Sassonia nord, davanti ai Bagni Carlo fino al molo. Causa maltempo l’imbarcazione, carica di scogli, non potrà prendere il mare prima di giovedì o venerdì. "Nel frattempo – racconta Matteo Renzi di Bagni Carlo – ho sistemato le due piscine danneggiate dalla mareggiata di gennaio e comprato i nuovi ombrelloni di paglia". Non ci sono stati invece i tempi tecnici per il ripristino del campo polivalente, rimosso per i danni provocati dall’erosione marina.

A preoccupare Renzi il maltempo previsto per oggi. Per l’ennesima volta si trova a combattere contro il mare a difesa della sua spiaggia a causa di scogliere promessa dal 2020 e non ancora non realizzata. "Per oggi – racconta preoccupato Renzi – è previsto un mare con forza 7 e onde alte 4-5 metri". Il completamento della scogliere di Sassonia nord è fondamentale per procedere alla sistemazione della spiaggia di Bagni Carlo anche "se nei giorni di bel tempo ho già fatto delle aperture mirate e ho dato i lettini a chi me li chiedeva".

Quella dell’ultimo tratto delle scogliere di Sassonia è una storia lunga di anni fatta di ritardi, di promesse, di attese, di ansie e di una dura battaglia per difendere la spiaggia dall’erosione. Gli ultimi danni importanti risalgono a gennaio di quest’anno quando le onde hanno messo a dura prova anche la passeggiata del Lisippo raggiungendo il giardino di Biologia Marina e il cortile della Copromo. Passato il maltempo, il completamento della scogliera dovrebbe avvenire in pochi giorni.

