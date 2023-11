Bloccati due romeni arrivati in auto, uno era ricercato in Francia

Fermati dalla polizia due rumeni appena arrivati a Pesaro a bordo di un’auto che aveva destato sospetti. Dopo esser stati identificati, sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti. Proprio da questi controlli è risultato che uno dei due era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Francia, perché sospettato di appartenere a una banda armata dedita alla commissione di rapine e furti. Il ragazzo è stato immediatamente tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le procedure di consegna alla Francia che ne ha chiesto l’arresto. Gli approfondimenti finora eseguiti hanno consentito di accertare che entrambi i soggetti appartengono a un vasto gruppo delinquenziale, composto sia da uomini che da donne, dedito alla commissione di numerosi reati contro il patrimonio, specializzati nei furti con destrezza (in particolare con la c.d. tecnica dell’abbraccio) e nei furti commessi utilizzando i disturbatori di frequenza (c.d. jammer), che impediscono la chiusura dei veicoli. Si indaga per scoprire se anche nella nostra zona hanno commesso furti o altro.