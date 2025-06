Bloccati in mezzo al fiume: 5 ragazzi salvati dai vigili del fuoco

Fossombrone (Pesaro Urbino), 2 giugno 2025 – Sono rimasti bloccati su un masso dopo essersi avventurati lungo le rocce del fiume Metauro, non lontano dalle Marmitte dei Giganti.

Cinque ragazzi, tutti residenti a Misano, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, sono stati salvati nella serata di oggi a Fossombrone, con un intervento spettacolare in cui è entrato in azione anche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, decollato da Arezzo.

Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori fluviali dei pompieri e del Soccorso alpino, i cinque giovani sono stati tratti in salvo in una corsa contro il tempo prima che le ridotte condizioni di luce rendessero il salvataggio ancora più difficoltoso.

I cinque giovani, in attesa dei soccorsi, avevano trovato riparo su un masso al centro del fiume Metauro.

I soccorsi dei vigili del fuoco sul Metauro, sono riusciti a portare in salvo 5 ragazzi

L’allarme è scattato alle 19,52. Un gruppo di turisti stranieri ha notato i ragazzi in difficoltà, seduti su una roccia, in mezzo al corso d’acqua. Non avendo campo per telefonare sono riusciti ad attivare i soccorsi dopo essersi spostati in un punto con segnale.

Secondo le prime ricostruzioni i cinque ragazzi si sarebbero incamminati lungo il corso del fiume, seguendo le rocce. Mentre tornavano al punto in cui avevano lasciato le auto, però, l’acqua è aumentata e i cinque giovani si sono ritrovati a dover fare i conti con un livello più alto di come lo avevano trovato in partenza.

Questo li ha spinti a trovare riparo sopra un masso al centro del fiume senza, tuttavia, riuscire a mettersi in salvo da soli e tornare sulla terraferma. Per recuperarli è stato necessario un complesso intervento di soccorso da parte delle squadre dei vigili del fuoco in assetto fluviale da Pesaro che ha affiancato la squadra di Cagli già sul posto.

In via precauzionale è stato abbassato, da parte del personale dell’Enel, il flusso dell’acqua dalla diga che si trova a monte della zona del recupero.

Uno solo dei ragazzi è stato verricellato e tratto in salvo tramite l’elicottero, mentre gli altri sono stati raggiunti via terra e accompagnati fuori dall’acqua.

L’intervento si è concluso senza feriti, sul posto anche il personale del 118 di Fossombrone e i carabinieri di Monteporzio.

Lo spettacolare intervento ha richiamato, sul ponte, la presenza di molte persone che, con il fiato sospeso, ha seguito l’operazione di soccorso e la messa in sicurezza dei cinque giovani.

“La mia gratitudine e stima va ai soccorritori – ha sottolineato il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni – il loro contributo ha permesso il lieto fine di questo episodio”.