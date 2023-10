Bloch, Huizinga e Benjamin i filosofi uccisi dai nazisti

Storia e Filosofia vivono nella torre d’avorio? Neanche per idea. Marc Bloch, sommo storico francese, ha speso la vita per la libertà, sua e del suo popolo. Domani alle ore 17,30 nell’auditorium palazzo Montani (piazza Antaldi, 2) si svolge il primo di tre incontri denominati “Tre vite, tre storie. La ricerca come testimonianza civile“, dedicati a tre illustri studiosi del Novecento (Marc Block, Johan Huizinga, Walter Benjamin), le cui vite e il cui pensiero furono stroncati dalla barbarie nazista.

Il primo incontro, tenuto dal professor Claudio Vercelli, è appunto dedicato a Marc Bloch (1886-1944), l’insigne studioso cofondatore delle “Annales“ – una rivista che ha cambiato i connotati della metodologia storiografica – e autore egli stesso di testi importanti, da “I re taumaturghi“ alla “Apologia della storia“, il quale come partecipante alla Resistenza francese viene catturato dai tedeschi e fucilato, quando gli Alleati erano da poco sbarcati in Normandia. A novant’anni dalla morte la lezione di questo studioso e “citoyen“ esemplare ammonisce i posteri e ancora indirizza gli studi storiografici.

Un secondo incontro avrà luogo l’8 novembre. Sarà il prof Tommaso di Carpegna Falconieri a delineare la figura del grande storico Johan Huizinga (1872-1945) il cui “L’autunno del Medioevo“ resta opera fondamentale ormai a più di cent’anni dalla pubblicazione; Huizinga, arrestato dai nazisti, muore in prigionia nel 1945.

Il ciclo si concluderà lunedì 13 novembre. Stavolta sarà il professor Marco Cangiotti a relazionare su Walter Benjamin (1892-1940), filosofo e letterato, che ha fortemente influenzato il pensiero dell’Europa occupandosi di estetica, sociologia, misticismo, materialismo storico, ecc. Di famiglia ebraica, nel 1940 è in Francia e da lì all’arrivo dei nazisti cerca salvezza verso la Spagna ma è fermato alla frontiera; preso dal panico, Benjamin si suicida perché il visto di entrata per gli Stati Uniti tarda: arriverà il giorno dopo, troppo tardi.

Il ciclo era stato concepito per il XXX di fondazione della Società pesarese di studi storici, che ricorreva nel 2020, ma il destino avverso, fra pandemia e clausura sanitaria, ne ha impedito il previsto svolgimento. Il ciclo si avvale del patrocinio della Giunta centrale per gli studi storici e dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo“, e si svolge in collaborazione con la biblioteca-archivio “Bobbato“ e l’Iscop (che consentirà il rilascio di un attestato di formazione per i docenti partecipanti).