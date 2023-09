'Blooming' a Pergola: il festival che scava nell'arte digitale

Oggi e domani a Pergola andrà in scena la settima edizione di ‘Blooming’, l’originalissimo festival dedicato alla promozione delle espressioni artistiche di ricerca nel campo della cultura digitale, della musica e delle arti elettroniche. La manifestazione ospiterà artisti e studi creativi internazionali con installazioni, videoproiezioni e performance all’interno di location uniche e rare del centro storico. Per il settimo anno consecutivo, uno dei Borghi più Belli d’Italia accoglierà sperimentazioni sensoriali, ambienti immersivi e performance coinvolgenti che contribuiranno a valorizzare il patrimonio storico ed architettonico della città. Spazi sacri, spazi nascosti, spazi sotterranei: chiese, giardini, cantine, si animeranno tra proiezioni, immagini, suoni che stimoleranno la meraviglia e la curiosità e proporranno una lettura diversa, immaginifica del borgo di Pergola e dei luoghi che lo attraversano. ‘Blooming’, grazie al format che coniuga location suggestive e contenuti spettacolari, si conferma una piattaforma unica nel panorama italiano degli eventi legati alle arti digitali, nel quale saranno presenti alcuni dei più importanti e riconosciuti artisti internazionali del settore. Fra gli ospiti di ‘Blooming Festival’ 2023 ci saranno gli artisti Gabey Tjon a Tham (Olanda), Entangled Others (Portogallo), Diego Labonia, Vitamin (Spagna) e, ancora, Leandro Summo, Blivet, Decomposer + Liz, Bad Clipping Studio.

Sandro Franceschetti