Bluiett e Visconti fanno felici i bambini. Gara a canestro al centro Santo Stefano

I giganti e i bambini. Bella iniziativa al centro ambulatoriale Santo Stefano–Gruppo Kos con un’originale festa degli auguri, apprezzata dai piccoli pazienti del centro, entusiasti nel trovarsi accanto a Bluiett e Visconti che, accompagnati dal ds Cioppi, hanno allegramente imperversato nei locali di via Togliatti 11. Immancabile un canestro, appositamente allestito dalla responsabile del centro Miriam Angeloni, preso di mira dai tanti bimbi. "Per la Vuelle è importante rispondere all’invito delle realtà che operano in ambito sociale, della solidarietà e del sostegno ai ragazzi e ai bambini che hanno bisogno di un supporto" dice Cioppi.