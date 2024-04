Boccanera corre nel centrodestra: "Servizi sociali, gestione orrenda"

La voce circolava da un po’. Alla fine è ufficiale che Andrea Boccanera, volto noto del terzo settore pesarese, correrà alle prossime amministrative, da capolista nella civica “Civici Marche“. La coalizione è quella di centrodestra, con Marco Lanzi sindaco. "Sì, proprio in questi giorni ho deciso e ho siglato un accordo con la civica del consigliere regionale Giacomo Rossi".

Ieri Boccanera è stato al fianco di Michele Gambini (Pd) in Piazza del Popolo per aiutare l’installazione del bosco che cammina, progetto di Pesaro 2024, criticato dal centrodestra con cui ha deciso di schierarsi. Non crede di creare confusione nell’elettorato?

"Non ho paura delle polemiche. Se mi vogliono sono così. Il bosco che cammina è un progetto valido, dopo anni di politica ambientale cittadina inesistente. Come per le politiche sociali, l’assessorato ambiente risulta inadeguato e non pervenuto da troppi anni. Bisogna essere con chi fa e non criticare senza fare".

Lavora in ospedale a Rimini, dal ’96: è operatore tecnico del 118. Ha due figli adolescenti e a Pesaro è conosciuto per il suo impegno nel volontariato sociale. Nel 2012 ha contribuito a fondare la Onlus Gulliver di cui è presidente e dall’estate scorsa è coordinatore al Parco Miralfiore del bar sociale Utopia. La sua vita è decisamente piena. Perché ha deciso di candidarsi?

"Perché troppe persone non stanno bene e soffrono economicamente. Penso ai disagi delle famiglie con ragazzi disabili, di chi non ha casa, chi non riesce ad arrivare a fine mese. Problemi non affrontati che torneranno ad essere ignorati da una politica locale sui servizi sociali orrenda. Per coerenza non posso stare fermo".

Di diverso “dalla politica locale dei servizi sociali“ da lei definita “orrenda“, cosa farebbe?

"Penso allo stipendio dei politici. Chi fa politica dovrebbe versare almeno 1/5 del proprio stipendio in una nuova Fondazione chiamata Pesaro Solidale, fondata dalla municipalità. Pesaro potrebbe raggranellare sui 300 mila euro annui. Il fondo sarebbe distribuito agli enti di volontariato cittadini".

Lo proporrà nel programma?

"Sì. Proporrei una riorganizzazione di Pesaro Parcheggi in Pesaro Welfare"

Cambierebbe anche Aspes?

"Da anni è un motore sociale ed economico. Perché non far gestire ad Aspes le case della salute?".

Ha molta fiducia nelle potenzialità delle partecipate.

" I nostri top manager rispondono alla politica. Prendiamo Luca Pieri di Aspes. In caso di vittoria del centrodestra, perché non riconfermarlo? Sarebbe un segnale forte".

Solidea Vitali Rosati