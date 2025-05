Boccia alla lunga, le gare: al via il campionato italiano. Partecipano ben 37 squadre

Boccia alla Lunga, un evento imperdibile è alle porte; si tratta della competizione più attesa di tutta la stagione: il 20° Campionato Italiano a squadre di Boccia alla Lunga. Si svolge oggi e domani nelle colline dell’entroterra fanese, nei comuni di Colli al Metauro, San Costanzo e Terre Roveresche. Alla competizione parteciperanno ben 37 squadre per un totale di 450 atlete e atleti che si scontreranno nelle relative categorie, A, B e C per aggiudicarsi la vittoria. I campioni attualmente in carica sono: categoria C Pontevalle, categoria B Sanmartinese Forum cafè e categoria A Monteciccardo. Quest’anno nella categoria C partecipa una squadra totalmente al femminile, segnando una svolta decisiva nella storia della Boccia alla Lunga italiana e non solo. L’evento è organizzato dalle squadre di Piagge riunite nella G.S.D. Lubacaria con il supporto di F.I.G.e.S.T. (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali), della Pro Loco di Piagge, della Commissione tecnica presieduta da Francesco Boiani e del patrocinio nonché compartecipazione del comune di Terre Roveresche e della regione Marche. La cerimonia di apertura alle ore 11.30 oggi alla piadineria Dietro le Mura, Terre Roveresche, Piagge. Alle ore 13 avrà inizio la gara che verrà disputata in due manches e si svolgerà in strade differenti a seconda della categoria: - Cat. A e B, Via Roncaglia, Villanova di Colli al Metauro, percorso B; - Cat. A e B, Strada provinciale 92, località Cerbara, Piagge, Terre Roveresche, percorso A; - Cat. C, Strada Vencareto, San Costanzo, percorso A; - Cat. C, Via Tomba, San Costanzo, percorso B. Domani le finali per tutte e tre le categorie presso Strada provinciale 92, località Cerbara, Terre Roveresche, Piagge. Al termine avrà luogo il pranzo finale presso il Palasport comunale di Piagge, Via Giardino, Terre Roveresche, cui seguiranno le premiazioni che vedranno la partecipazione di figure istituzionali tra cui: Mauro Sabatini coordinatore F.I.G.e.S.T. degli sport che rotolano, Valeriano Vitellozzi vicepresidente vicario F.I.G.e.S.T., poi vari sindaci del territorio e politici.

l. d.